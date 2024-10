Los Turnaje mistryň: Krejčíková v Rijádu narazí na Šwiatekovou, Gauffovou a Pegulaovou

LINTAO ZHANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP

Barbora Krejčíková byla nalosována do Oranžové skupiny.

Osm účastnic dvouhry letošního Turnaje mistryň, který je na programu od 2. do 9. listopadu v Rijádu, bylo rozlosováno do dvou čtyřčlenných skupin. Barbora Krejčíková byla nalosována do Oranžové skupiny spolu s Igou Šwiatekovou, Coco Gauffovou a Jessicou Pegulaovou. Fialovou skupinu tvoří Aryna Sabalenková, Jasmine Paoliniová, Jelena Rybakinová a Qinwen Zheng.

Barbora Krejčíková se v minulosti zúčastnila singlu na Turnaji mistryň pouze v roce 2021, kdy získala první ze svých dvou grandslamových titulů ve dvouhře. Tehdy v mexické Guadalajaře prohrála ve skupinové fázi s Anett Kontaveitovou, pozdější šampionkou Garbiňe Muguruzaovou i krajankou Karolínou Plíškovou.

Letos, kdy se prestižní akce hraje poprvé v saúdskoarabském Rijádu, se kvalifikovala díky novému pravidlu coby grandslamová šampionka umístěná v TOP 20 hodnocení letošní sezony. Nalosována byla spolu s obhájkyní titulu Igou Šwiatekovou, loňskou finalistkou Jessicou Pegulaovou a Coco Gauffovou do Oranžové skupiny.

Fialovou skupinu tvoří úřadující vítězka obou hardových majorů a světová jednička Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová a jediné debutantky Jasmine Paoliniová s Qinwen Zheng.

Krejčíková zahájí Turnaj mistryň v neděli proti světové dvojce Šwiatekové. S pětinásobnou grandslamovou vítězkou má bilanci 2:2. Naposledy s ní hrála vloni v Dubaji, kde zvítězila 6:4, 6:2. Proti Gauffové nastoupí Krejčíková podruhé. Střetly se před třemi lety ve čtvrtfinále Roland Garros, kde česká tenistka uspěla 7:6, 6:3. Na Pegulaovou narazí Krejčíková potřetí, zatím s ní má bilanci 1:1.

Hráčky se utkají každá s každou, do semifinále postoupí dvě nejlepší. Celková dotace činí 15,25 milionu dolarů, neporažená šampionka si může přijít na pět milionů.

Dvě čtyřčlenné skupiny už zná i deblová soutěž. Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou, které společně ovládly Wimbledon, se v Zelené skupině střetnou s Ljudmylou Kičenokovou a Jelenou Ostapenkovou, Su-Wei Hsieh a Elise Mertensovou a dvojicí Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová.

Rijád by měl hostit Turnaj mistryň také v letech 2025-26.