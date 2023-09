Tennis Tracker: Střídání na trůnu po 75 týdnech, Sabalenková bude novou světovou jedničkou

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 4. září?

09:15 – Taylor Fritz, Frances Tiafoe a Ben Shelton. První tři Američané ve čtvrtfinále US Open od roku 2005, kdy se to povedlo Andremu Agassimu, Jamesi Blakeovi a Robbymu Gineprimu.

08:58 – Aryna Sabalenková se stane 29. světovou jedničkou, více než třetina z nich (10) je stále aktivní tenistkou.

08:34 – Už po sedmi dnech turnaje je nyní jisté, že US Open 2023 bude mít novou šampionku.

06:04 – Porážka Igy Šwiatekové v osmifinále US Open rozhodla o tom, že se poprvé po 75 týdnech bude měnit jméno v čele světového žebříčku WTA. Celkově 29. světovou jedničkou v historii bude vítězka letošního Australian Open Aryna Sabalenková.

05:58 – Jelena Ostapenková porazila Igu Šwiatekovou i ve čtvrtém vzájemném střetnutí. Při premiéře v osmifinále US Open lotyšská tenistka zvítězila nad obhájkyní titulu 3:6, 6:1, 6:3 a Polka bude poprvé od loňského dubna sesazena z pozice světové jedničky. O třetí grandslamové semifinále si vítězka Roland Garros 2017 zahraje s domácí Coco Gauffovou.

04:44 – Novak Djokovič na US Open porazil 6:2, 7:5, 6:4 chorvatského kvalifikanta Bornu Goja a potřinácté v kariéře postoupil do čtvrtfinále US Open. V nich má bilanci 12:0, o její vylepšení se letos utká s domácím Taylorem Fritzem, s nímž vyhrál všech sedm vzájemných duelů.

04:38 – Taylor Fritz si v New Yorku poradil 7:6, 6:4, 6:4 se švýcarským mladíkem Dominicem StrickeremDominicem Strickerem a bez ztráty setu postoupil do svého druhého grandslamového čtvrtfinále. Na domácím US Open je pětadvacetiletý Američan mezi osmičkou nejlepších poprvé v kariéře