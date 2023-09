Muchová zkompletovala čtvrtfinále na grandslamech. Postup vydřela po dvou a půl hodinách

Karolína Muchová (27) zkompletovala sbírku čtvrtfinálových účastí na všech čtyřech grandslamových turnajích. Finalistka nedávného French Open sice poprvé na letošním US Open ztratila set, ale s rozjetou Xinyu Wang (21) si nakonec poradila 6:3, 5:7, 6:1. O své třetí grandslamové semifinále bude světová desítka bojovat proti Soraně Cirsteaové (33).

Karolína Muchová figurovala loni touto dobou kvůli neustálým zdravotním problémům až ve třetí stovce žebříčku. Momentálně je však českou dvojkou a v New Yorku bojuje o členství v nejlepší šestce světového pořadí. Rodačce z Olomouce, která aktuálně uzavírá TOP 10, totiž v letošní sezoně mnohem lépe drží zdraví a na výsledcích i výkonech je to pořádně vidět.

Návrat do formy ohlásila už čtvrtfinálovými účastmi v lednu v Aucklandu, v únoru v Dubaji a v březnu v Indian Wells. Pak se tři měsíce nic moc nedělo a zničehonic senzačně prošla až do finále grandslamového French Open, v němž nebyla daleko od triumfu a skalpu světové jedničky Igy Šwiatekové. Po dalším slabším období na sebe zase pořádně upozornila postupem do finále na poslední velké generálce v Cincinnati.

Statistiky zápasu. Livesport

Solidní fazónou se prezentuje také na US Open, kde před pěti lety prošla z kvalifikace až do třetího kola, vyřadila Garbiňe Muguruzaovou a prorazila na hlavní okruh. Se Storm Hunterovou, Magdalenou Frechovou i Taylor Townsendovou si poradila bez ztráty setu a k dalšímu dvousetovému vítězství neměla daleko proti rozjeté debutantce v osmifinále grandslamů Xinyu Wang, ačkoli se tentokrát nemohla velmi dlouho spolehnout na servis. Na kurtu nakonec strávila zhruba dvě a půl hodiny.

V úvodním dějství zaváhala na podání dvakrát, ale pořád vedla a soupeřce ho dovolila uhájit pouze v úvodním gamu. Druhou sadu odstartovala třemi prohranými servisy, ovšem Číňanku pustila do vedení o dva gamy až po posledním zaváhání. Skóre se české favoritce podařilo otočit z 2:4 na 5:4 a v tu chvíli byla na returnu dva míčky od postupu.

Wang však zabrala a po využití šestého setbolu na vlastním podání si vynutila pokračování. Rozhodující set už byl kompletně v režii Muchové. V úvodní hře odvrátila brejkbolovou hrozbu, žádnou další takovou komplikaci řešit nemusela a chybující Číňance povolila jeden game.

"Jsem ráda, že je tenhle zápas u konce. Panovalo pořádné horko, nezdá se vám?" řekla v rozhovoru na kurtu Muchová. "Vždycky říkám, že se nebojím nikoho, je to ale těžké, protože každý hraje dobře. S touhle soupeřkou jsem ještě nehrála, je mladá a předvádí neuvěřitelný tenis. Ve třetím setu jsem se vrátila ke své hře. Hrála jsem více slicy a měnila rytmus. To byl klíč k úspěchu a jsem ráda, že jsem to zvládla. Mám radost, že jsem postoupila a sehrála další těžký zápas," doplnila.

Muchová si osmifinále US Open zahrála podruhé, před třemi lety v něm podlehla Viktorii Azarenkové. Jedná se o její jediný nezdar v této fázi podniků velké čtyřky (nyní bilance 5:1). Nedělním vítězstvím zkompletovala čtvrtfinálové účasti na všech čtyřech majorech a v úterý zabojuje o své třetí grandslamové semifinále. Její soupeřkou bude Sorana Cirsteaová.

Cirsteaová, která v úvodu sezony došla do čtvrtfinále v Indian Wells a do semifinále v Miami, na US Open nadále potvrzuje skvělou letošní formu na amerických betonech. Rumunka přehrála dvakrát 6:3 bývalou semifinalistku Belindu Bencicovou, navázala na skalp Jeleny Rybakinové a teprve podruhé v kariéře postoupila do čtvrtfinále grandslamových akcí. Poprvé od French Open 2009, kde neuspěla.

S Cirsteaovou letos změří síly již počtvrté. V předchozím průběhu sezony vyhrála v Dubaji a Montrealu a mezitím prohrála v Miami. Ve vzájemné bilanci vede 3:1.

V pondělí se pokusí Muchovou mezi nejlepší osmičkou doplnit Markéta Vondroušová. Šampionka nedávného Wimbledonu se utká s domácí nenasazenou nadějí Peyton Stearnsovou.

Výsledky ženské dvouhry na US Open