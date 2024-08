Tennis Tracker: Sunová je poprvé v semifinále, Rybakinová se rozešla s trenérem

Na Wimbledonu došla Lulu Sun do čtvrtfinále. (archivní foto)

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje v pátek 23. srpna?

Hlavní události

09:33 – Světová čtyřka Jelena Rybakinová po pěti letech ukončila spolupráci s trenérem Stefanem Vukovem, který jí pomohl k sedmi titulům včetně triumfů ve Wimbledonu či na dvou tisícovkách a k posunu do TOP 3. "Po pěti letech už spolu se Stefanem nepracujeme. Děkuji mu za všechno jeho práci na kurtu a do budoucna mu přeju jen to nejlepší," oznámila 25letá Kazaška na sociálních sítích.

05:29 – Senzační čtvrtfinalistka Wimbledonu Lulu Sunová si poprvé v kariéře zahraje semifinále turnaje WTA. 23letá Novozélanďanka se do něj dostala na pětistovce v mexickém Monterrey po výhře 6:4, 6:3 nad Erikou Andrejevovou, čímž si zajistila premiérový posun do TOP 50. O finále se utká s další Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou.

00:01 – David Goffin smetl ve svém prvním čtvrtfinále na nejvyšším okruhu od loňského ledna 6:1, 6:3 Rinkyho Hijikatu a postoupil ve Winston-Salemu poprvé od předloňského dubna do semifinále na turnajích ATP. Bývalý sedmý hráč světa vyzve v souboji o finále Lorenza Sonega (H2H 1:1).

Sestřih zápasu

Goffin je po více než dvou letech v semifinále. Livesport

Další zprávy

12:22 – V 59 letech zemřel bývalý švédský tenista a později trenér Peter Lundgren, pod jehož vedením vyhrál hvězdný Švýcar Roger Federer svůj první Wimbledon. Mezi Lundgrenovy svěřence patřili také Chilan Marcelo Ríos, Rus Marat Safin, Švýcar Stan Wawrinka, Kypřan Marcos Baghdatis, Bulhar Grigor Dimitrov či Slovenka Daniela Hantuchová. O jeho úmrtí informovala na facebooku rodina.

08:05 – Linda Nosková na turnaji WTA 500 v mexickém Monterrey neztratila set ani s třetí soupeřkou. Ukrajinskou šampionku z roku 2020 Elinu Svitolinovou porazila po velmi dobrém výkonu 6:4, 6:4 a znovu po měsíci postoupila do semifinále. O první letošní a celkově třetí finále, v němž by usilovala o premiérový titul, si česká teenagerka zahraje s Američankou Emmou Navarrovou (H2H 0:0).

06:27 – Pokud Linda Nosková v Monterrey porazí Elinu Svitolinovou a postoupí do semifinále, vyzve v něm světovou třináctku Emmu Navarrovou. Druhá nasazená Američanka ve čtvrtfinále porazila 6:7, 6:0, 6:2 Polku Magdalenu Frechovou poté, co v prvním setu za stavu 5:2 neproměnila setbol.

05:33 – Kateřina Siniaková v americkém Clevelandu zdolala i svou třetí soupeřku po obratu z 0:1 na sety. Domácí nasazenou šestku Peyton Stearnsovou porazila 1:6, 6:3, 6:4, přestože prohrávala 1:6 a 0:3 s mankem dvou brejků, poprvé v sezoně v hlavní soutěži vyhrála víc jak dva zápasy po sobě a po 10 měsících postoupila do semifinále. V něm osmadvacetiletá Češka vyzve nejvýše nasazenou Beatriz Haddadovou Maiaovou z Brazílie (H2H 1:1).