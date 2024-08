Tennis Tracker: V prvním kole kvalifikace US Open uvízli všichni Češi, Martincová je po operaci

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 20. srpna?

Hlavní události

20:22 – České řady na US Open letos žádný úspěšný kvalifikant nerozšíří. Ani jedna z pěti nadějí v New Yorku nepřekonala první kolo, ve čtvrtek český čtyřlístek dokonce neuhrál ani set. Jako poslední vypadla osmnáctiletá Sára Bejlek, jež podlehla 3:6, 4:6 Američance s českými kořeny Elizabetě Mandlikové. Více informací najdete v článku

18:55 – Prvním kolem kvalifikace na probíhajícím US Open neprošla ani Gabriela Knutsonová. Sedmadvacetiletá Češka, která na newyorském majoru debutovala, začala hrát grandslamy až v letošním roce a ani její čtvrtý útok na premiérovou hlavní soutěž nebyl úspěšný. Ve Flushing Meadows byla nad její síly po setech 6:2, 7:6 nasazená devítka Eva Lysová.

18:54 – Linda Klimovičová si na US Open odbyla svůj debut na dospělých grandslamech. Dvacetiletá Češka zakončila premiéru hned v prvním kole kvalifikačních bojů, když nestačila 4:6, 1:6 na Kathinku von Deichmannovou z Lichtenštejnska.

18:35 – Vít Kopřiva ani na třetí pokus kvalifikačním sítem na US Open neprošel. Sedmadvacetiletý Čech, který si v letošním roce zahrál na Australian Open a ve Wimbledonu poprvé v hlavních soutěžích grandslamů, nestačil v prvním kole 3:6, 3:6 na domácího Mitchella Kruegera.

07:57 – 29letá česká tenistka Tereza Martincová poprvé od roku 2016 neodletí do New Yorku a bude chybět na US Open, po němž loni tři měsíce nehrála vinou problémů s pravým zápěstím. Letos přijde minimálně o velkou část závěru sezony včetně posledního grandslamu roku kvůli operaci pravého kolena, s nímž dlouhodobě marně laborovala. "Vyzkoušela jsem všechny možné formy konzervativní léčby. Poslední kapkou bylo, když mi ani prášky nezabíraly a já nemohla bez bolesti ani chodit. Proto jsem se rozhodla pro artroskopickou operaci. Nevím, kdy přesně se vrátím, ale lepší dny se blíží," napsala aktuálně až 330. hráčka světa na Facebook. Další informace najdete v článku

05:15 – Linda Fruhvirtová utrpěla čtvrtou porážku v řadě a na třetím grandslamu po sobě neprojde kvalifikací. V boji o start na US Open 19letá Češka podlehla 6:3, 3:6, 3:6 rovněž trápící se bývalé světové desítce Kristině Mladenovicové z Francie, jež vstoupila vítězně do teprve druhé z posledních deseti akcí. Více informací najdete v článku

05:08 – Jannik Sinner se stal tři dny po oslavě 23. narozenin prvním italským vítězem turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati. Ve finále porazil 7:6, 6:2 domácího Francese Tiafoea, získal celkově 15. titul, z toho pátý v této sezoně a třetí z tisícovek, a po triumfu generálce na US Open si upevnil post světové jedničky. Více informací najdete v článku

Sestřih zápasu

Jannik Sinner ve finále porazil Francese Tiafoea Livesport

Rozhovor s Jannikem Sinnerem Livesport

Další zprávy

23:30 – Sebastián Báez ani počtvrté v kariéře neuspěl v roli obhájce titulu. V americkém Winston Salemu nejvýše nasazený Argentinec prohrál hned ve svém úvodním duelu 3:6, 4:6 s Bornou Čoričem, kterému se povedla odveta za loňské semifinále i vyřazení z následného US Open. V osmifinále chorvatský tenista vyzve domácího Brandona Nakashimu (H2H 1:0).

23:23 – Kanaďanka Leylah Fernandezová po singlovém čtvrtfinále a deblovém finále na tisícovce v Cincinnati nezvládla o necelé dva dny později vstup do turnaje WTA 250 v Clevelandu. Loňská čtvrtfinalistka a letos nasazená dvojka podlehla 6:1, 6:7, 2:6 Rumunce Aně Bogdanové, byť podávala na vítězství, prohrála i druhý vzájemný duel a poprvé po sérii osmi akcí prohrála svůj zahajovací zápas.

20:00 – Kateřina Siniaková se nevzdala a na druhý pokus se dočkala první výhry od zisku olympijského zlata z mixu. Přitom moc nechybělo a na US Open letěla bez singlového vítězství. V Clevelandu třetí nasazená Češka zdolala až po takřka tříhodinovém boji 6:7, 6:3, 7:6 z kvalifikace rozehranou japonskou teenagerku debutující v hlavní soutěži turnaje WTA Sajaku Išijovou, i když ve třetím setu prohrávala 1:5 a v deváté hře čelila třem mečbolům. O čtvrtfinále si zahraje se Španělkou Jessicou Bouzasovou (H2H 0:0). Více informací najdete v článku

18:43 – Sara Sorribesová odstartovala obhajobu titulu na dvěstěpadesátce v Clevelandu hladkou výhrou 6:4, 6:1 nad Yafan Wang. O první letošní vítěznou sérii na tvrdých površích bude Španělka, která hraje na betonech poprvé od března, usilovat proti Mojuce Učidžimaové, nebo domácí nasazené šestce Peyton Stearnsové.

15:17 – Martin Krumich dohrál na challengeru v Bulharsku hned v prvním kole. Nasazený 21letý Čech neudržel náskok setu a podlehl 6:3, 2:6, 3:6 Jellemu Selsovi, který figuruje ve světovém pořadí zhruba o 50 míst níže, ale už měl na dosah debut v elitní stovce. Letošní bilanci si zhoršil na 21:24.

11:30 – CANAL+ Sport v novém vydání magazínu Come On! přivádí diváky do kempu bývalé nejlepší deblistky světa Barbory Strýcové, představuje špičkovou hráčku Darju Kasatkinovou jako spoluautorku zábavných videí ze zákulisí WTA Tour či v rychlém rozhovoru zpovídá talentovanou českou tenistku Terezu Valentovou.

10:02 – Karolína Muchová, jež za posledních 12 měsíců odehrála vinou operace zápěstí jen šest turnajů, se dál propadá světovým žebříčkem. Po vypadnutí ve druhém kole podniku WTA 1000 v Cincinnati a neobhájení loňského finále klesla z 35. na 52. místo. V nadcházejících dvou týdnech navíc sedmadvacetiletou Češku čeká obhajoba semifinále na US Open, po kterém může vypadnout z TOP 100.

08:24 – Dominik Palán skončil na 11. z 13 letošních challengerů v kvalifikaci, nebo prvním kole hlavní soutěže. V čínském Jinanu třiadvacetiletý Čech nestačil v boji o první osmifinále po čtyřech měsících na jihokorejského kvalifikanta Ji Sung Nama, kterému podlehl 3:6, 7:6, 3:6.

08:08 – Elina Avanesjanová si posledních 13 zápasů připsala 10. vítězství. Na úvod turnaje WTA 250 v mexickém Monterrey ruská rodačka nově reprezentující Arménii porazila 7:6, 6:1 Italku Elisabettu Cocciarettovou a na třetí pokus si připsala její skalp. Ve druhém kole vyzve šampionku z roku 2020 a letos nasazenou pětku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny (H2H 0:0).

06:21 – Camila Osoriová vstoupila do turnaje v mexickém Monterrey, kde si předloni zahrála jedno ze čtyř finále na okruhu WTA, výhrou 6:2, 7:6 nad Ajlou Tomljanovicovou. Zatímco Australanka od červnového postupu do finále v Birminghamu prohrála 6 ze 7 zápasů, Kolumbijka se může chystat na souboj o místo ve čtvrtfinále s druhou nasazenou Emmou Navarrovou z USA (H2H 0:0).