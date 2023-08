Tennis Tracker: Tausonová využila druhé šance,  v Clevelandu vyřadila Krejčíkovou

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 21. srpna?

Moment dne WTA ze zápasu Paoliniová – Frechová Livesport

Moment dne ATP ze zápasu Djokovič – Alcaraz Livesport

23:00 – Dominic Thiem kvůli nemoci přichází o jediný přípravný turnaj před US Open, na kterém před třemi lety slavil jediný grandslamový triumf a zároveň svůj poslední titul. Z podniku ATP 250 ve Winston-Salemu se odhlásil před pondělním vstupem do soutěže. Francouze Arthura RInderknecha místo Rakušana vyzve domácí outsider Omni Kumar.

22:23 – Linda Fruhvirtová v Clevelandu nepřekvapila a prohrála již pošesté v řadě. Osmnáctiletá Češka v Ohiu nestačila na světovou sedmičku Caroline Garciaovou, která vyhrála 6:3, 6:2 a přestřihla šňůru čtyř porážek.

Sestřih zápasu Garciaová – L. Fruhvirtová Livesport

21:52 – Kateřina Siniaková utrpěla pátou porážku v řadě. V Clevelandu týden před startem US Open, na kterém by měla obhajovat deblový titul s Barborou Krejčíkovou, vzdala kvůli bolestem zad za stavu 2:6 a 0:4 Španělce Saře Sorribesové.

20:58 – Barbora Krejčíková se po zranění kotníku nedokázala dostat do formy a v přípravě na US Open neuhrála ani set. Na podniku WTA 250 v Clevelandu druhá nasazená Češka prohrála v úvodním kole hladce 4:6, 1:6 s dánskou šťastnou poraženou kvalifikantkou Clarou Tausonovou, když od stavu 4:2 uhrála už jen jeden game.

Sestřih zápasu Krejčíková – Tausonová Livesport

18:54 – Dlouhodobě se trápící Jonáš Forejtek si na domácí antuce v pražských Spojích připsal teprve čtvrtou letošní výhru a první v hlavní soutěži challengeru od loňského října. Dvaadvacetiletý Čech, bývalý 217. hráč světa aktuálně figurující až v osmé světové stovce, v úvodním kole zdolal 6:4, 3:6, 6:4 Španěla Javiera Barranca.

15:03 – Brandon Nakashima vstoupil do domácího turnaje ATP 250 ve Winston-Salemu výhrou 6:1, 3:6, 7:6 nad Australanem Jasonem Kublerem. O teprve druhou letošní minisérii dvou výher po sobě si americký tenista zahraje s francouzským teenagerem Arthurem Filsem, s nímž v květnu prohrál semifinále v Lyonu.

Sestřih zápasu Nakashima – Kubler Livesport

14:14 – Osmatřiceiletý Lukáš Rosol si první letošní výhru na challengeru nepřipsal ani na domácích antukových kurtech TJ Spoje Praha. Bývalá 26. hráč světa figurující aktuálně až ve čtvrté světové stovce v prvním kole prohrál 3:6, 4:6 s Němcem Rudolfem Möllekerem.

09:32 – Venus Williamsová se na poslední chvíli kvůli zranění odhlásila z turnaje v Clevelandu. Generálku na US Open se rozhodla vynechat kvůli problémům s kolenem. Na závěrečném grandslamu sezony, na který získala divokou kartu, chce třiačtyřicetiletá veteránka přesto příští týden hrát.

09:15 – Pohled na světový žebříček WTA nabízí českým fanouškům dlouhodobě uspokojivý pohled. Aktuálně se hned čtyři Češky seřadily na 9. až 12. místě a půlí první a druhou desítku. Novou českou jedničkou je devátá Markéta Vondroušová, poprvé do TOP 10 se v den 27. narozenin vyhoupla finalistka ze Cincinnati Karolína Muchová. Za nimi figurují Petra Kvitová a Barbora Krejčíková.

Cesta Karolíny Muchové turnajem v Cincinnati. Livesport

08:23 – "Carlos je úžasný hráč, má můj obrovský respekt. To jak se ve dvaceti letech chová v těch klíčových momentech, je neuvěřitelné," řekl Djokovič o Carlosi Alcarazovi. "To co jsi dokázal ve 20 letech, většina tenistů nedokáže za celou svou kariéru. Velký respekt tobě a celému týmu. Ty se v žádné výměně nevzdáš," chválil Srb španělského mladíka během slavnostního ceremoniálu po finále na Masters 1000 v Cincinnati.

Rozhovor s šampionem Novakem Djokovičem Livesport

08:12 – Novak Djokovič má na kontě 1069 vítězství, čímž se se zápasovou bilancí 1069:211 osamostatnil v historické tabulce před Rafaelem Nadalem a Ivanem Lendlem. Více výher mají už jen Roger Federer (1251) a Jimmy Connors (1274). Srb zaznamenal více než pětinu výher (249) proti členům TOP 10, šestnáct z nich bylo proti světové jedničce.

08:00 – Vítěz rekordních 23 grandslamů Djokovič v celkově 135. finále vybojoval 95. titul, kterým překonal historicky třetího Ivana Lendla. Ve sbírce má nově rekordních 39 trofejí z podniků Masters, druhý Nadal jich má 36.

07:49 – Novak Djokovič už podeváté v kariéře vyhrál turnaj ATP po odvrácení mečbolu. Počtvrté kritickou situaci ustál ve finále.

4:51 – Finálový souboj v Cincinnati mezi dvěma nejlepšími tenisty současnosti předčil veškerá očekávání. Novak Djokovič vyhrál odvetu za wimbledonské finále proti Carlosi Alcarazovi, v nejdelším finále v historii ATP Tour (od roku 1990) Španěla udolal po odvrácení mečbolu a po 3 hodinách a 49 minutách boje 5:7, 7:6, 7:6 a rekordní sbírku rozšířil o 39. trofej z turnajů Masters 1000. Celkově získal 95. titul, čímž překonal Ivana Lendla. Více informací v článku.

Sestřih zápasu Alcaraz – Djokovič Livesport

0:40 – Deblistka Miriam Kolodziejová úspěšně zahájila generálku na US Open. V Clevelandu v prvním společném zápase s Gruzínkou Oksanou Kalašnikovovou zdolaly po odvrácení mečbolu 6:4, 4:6, 11:9 čtvrtý nasazený kazašsko-tchajwanský pár Anna Danilinová a Su-Wei Hsieh.