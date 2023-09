Týmový úspěch, pochvaloval si při premiérovém titulu na okruhu PGA Theegala podporu rodiny

Golfový turnaj Fortinet Championship v kalifornské Napě vyhrál Sahith Theegala (25) a získal první titul na PGA Tour. Američan zvítězil s náskokem dvou ran před Korejcem Kim Seong-Hyeonem (25).

Theegala vedl o dva údery už před závěrečným kolem, v němž si prvenství pohlídal výkonem 68 ran. Kalifornský rodák s indickými kořeny si pochvaloval podporu svých blízkých a přátel, kterých měl na hřišti téměř tři desítky.

"Ať se mi daří, nebo ne, pomáhají mi. Je to týmový úspěch," řekl Theegala agentuře AP. "To, že s nimi všemi může sdílet tyhle chvíle, je opravdu výjimečné a nikdy na to nezapomenu. Je úžasné slyšet jejich povzbuzování na každé jamce, určitě mi to dodalo spoustu sil," dodal vítěz turnaje, jenž inkasoval prémii 1,5 milionu dolarů. Navíc má jistý start na nejlukrativnějších turnajích PGA Tour i na majoru Masters.

Vítěz předchozích dvou ročníků Fortinet Championship Američan Max Homa skončil sedmý.

Turnajem v Napě začala vložená podzimní část PGA Tour, která od nového roku přejde na kalendářní ročník.