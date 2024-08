Vadlejch po pohodlném postupu do finále: Odletělo to dál, než jsem očekával. Sektor mi sedí

Oštěpař Jakub Vadlejch (33) v boji o olympijskou medaili očekává nabuzené soupeře. Stříbrný olympijský medailista z Tokia to řekl novinářům po úspěšné kvalifikaci, ve které ale prokázali skvělou výkonnost i jeho tradiční konkurenti. Česká výprava zatím na hrách v Paříži medailově paběrkuje a Vadlejch patří k nadějím na zlepšení neradostné bilance.

Evropský šampion z Říma však nebude mít cestu k cennému kovu snadnou, kandidátů na tři místa na stupních vítězů je zhruba dvojnásobek. "Všichni budou hladoví a všichni chtějí mít životní den," poznamenal Vadlejch. Sám se do skupiny favoritů nepochybně řadí, vždyť z vrcholných atletických akcí cenné kovy vozí pravidelně.

V kvalifikaci zazářil olympijský šampion z Tokia Níradž Čopra, který hodil svůj nejlepší výkon sezony 89,34 metru. Dvojnásobný mistr světa Anderson Peters z Grenady předvedl 88,63 metru, největší Vadlejchův evropský rival Němec Julian Weber 87,76. Český oštěpař hladce postoupil prvním pokusem dlouhým 85,63 metru. "Beru kvalifikace trochu jinak, protože tam opravdu nezávodíme úplně tak proti sobě jako proti nějakému limitu," řekl svěřenec světového rekordmana Jana Železného.

V první kvalifikační skupině měl nepříjemné startovní číslo 16 . Po rozcvičce tak házel jako poslední. "Myslím si, že to šestnácté místo je absolutně nejhorší pozice v té kvalifikaci. Nikdy jsem to nezažil, ani nic podobného. Vždycky jsem byl spíš zkraje," uvedl Vadlejch. Jeho konkurent a kamarád Čopra mu vyprávěl, jak sám jednou tuto pozici v kvalifikaci neustál. "Trošku jsem si vzal do hlavy, že prostě nesmím opravdu nic nepodcenit. Všechno prostě dělat tak jako vždycky. A povedlo se to parádně," pochvaloval si.

Nechtěl odhadovat, jakou měl v kvalifikačním hodu rezervu. "To nedokážu říct, tam jde opravdu o maličkosti. Ale udělal jsem technicky to, co jsem chtěl, a odletělo to vlastně dál, než jsem pociťoval. Takže dobrý," prohlásil Vadlejch.

Sektor na Stade de France mu vyhovuje. "Ten povrch je rychlý. Házím tady podruhé v životě. Poprvé se mi ten závod extrémně povedl. Byla to Diamantová liga. Takže doufám, že mi to bude nakloněno a bude se mi tady dařit," řekl.

Atmosféra bouřících ochozů osmdesátitisícového stadionu byla něco úplně jiného, než zažil před třemi lety na takřka prázdném stadionu v Tokiu. I proto po soutěži mával do kamery. "Tohle je fantazie. Že se 80.000 lidí ráno vzbudí a jde na stadion. To je prostě nádherné. To chce každý vidět a zažít," rozplýval se.

Ve čtvrtečním večerním finále se budou k Vadlejchovi upínat zraky českých sportovních fanoušků, kteří si zatím mohli na těchto hrách jen dvakrát užít medailovou radost. Vadlejch si špatnou bilanci českých olympioniků nepřipouští. "Absolutně ne. Upřímně můžu říct, že na to nemyslím," dodal.