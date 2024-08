Olympijské taháky, úterý 6. srpna: Basketbalové čtvrtfinále i další šance pro Svatou Lucii

Na olympijských hrách v Paříži se v úterý 6. srpna bude rozdávat 15 sad medailí. Na náměstí La Concorde může být ve skateboardové soutěži v parku korunována nejmladší zlatá medailistka her. Budou se hrát všechna čtvrtfinále basketbalového turnaje mužů a velké drama se čeká v souboji domácí Francie s Kanadou. Na atletickém stadionu v St. Denis se pokusí přidat další zlato pro karibský ostrov ze Svatá Lucie sprinterka Julien Alfredová (23).

Skateboarding

Ženy - park

17:30, Paříž, La Concorde

V úterý se pojede skateboardový závod žen v disciplíně "park" a znovu se dá očekávat invaze teenagerek na stupně vítězek. V Tokiu vyhrála 19letá Japonka Sakura Josozumiová, druhou příčku brala její krajanka a teprve 12letá dívenka Cocona Hirakiová a třetí místo patřilo jen o rok starší Sky Brownové. Všechny tři měly být i na startovní listině letošního závodu, jen se trochu změnily prognózy.

Hlavní favoritkou je dnes již 15letá Hirakiová, všichni jsou ale zvědaví na vystoupení Britky Sky Brownové, která je světovou čtyřkou a na další olympiádě plánuje získat i medaili ve windsurfingu. V Japonsku narozená Sky, která je velmi populární na sociálních sítích a v reklamních kampaních vystupuje i po boku Sereny Williamsové a Simone Bilesové, si však v Paříži v tréninku vykloubila rameno a po hrách jí čeká operace. Přesto je odhodlaná závod odjet. Ve startovním poli bude i nejmladší účastnice letošních her, teprve 11letá Zheng Haohao z Číny, která se narodila v průběhu londýnské olympiády - konkrétně v den, kdy Usain Bolt zkompletoval při štafetě na 4x100 metrů svůj zlatý hattrick.

Basketbal

Francie – Kanada, čtvrtfinále muži

18:00, Paříž, Bercy arena

Francie obhajuje tokijské stříbro a v domácím prostředí fanoušci i díky přítomnosti několika výrazných osobností věří v úspěšnou misi. Sestava, ve které figurují Vincent Wembanyama, Rudy Gobert, Nicolas Batum či Evan Fournier budí respekt. Jenže týmu, který vede kouč Vincent Collet se příliš nepovedla základní skupina. Vítězství nad Japonskem (94:90) zachraňoval domácí celek až v prodloužení a následná prohra s Německem byla vysoká a zasloužená. Nyní přichází chvíle, ve které Francie musí podat výkon na hranici možností.

Ve čtvrtfinále totiž stojí ambiciozní Kanada, jejíž hru řídí výjimečný Shai Gilgeous-Alexander, kterému pomáhá RJ Barrett. Tým javorového listu na olympiádě baví aktivní hrou křídel a také dokáže trestat chyby soupeřů. Po zisku míčů z protiútoků zaznamenal v průměru 22,3 bodu na zápas a v této statistice vévodí turnaji. Naopak Francouzi mají jeden z nejvyšších týmů a těží z velkého počtu doskoků. Kanaďané na loňském mistrovství světa získali bronz a v Paříži by rádi toto umístění ještě vylepšili. Vždyť na olympiádě jsou po dlouhých 24 letech a medaili brali naposledy v roce 1936 v podobě stříbra.

Atletika

Běh na 200 metrů, ženy

21:40, Paříž, St. Denis

Julien Alfredová stala v sobotu večer znenadání hrdinkou. Sprinterka z malého karibského ostrůvku Svatá Lucie za sebou v běhu na 100 metrů za sebou nechala i favorizovanou Sha'Carri Richardsonovou a získala pro rodný ostrov vůbec první medaili v historii. O tři dny později bude mít příležitost sbírku rozšířit, na programu je totiž další sprint, tentokrát na dvojnásobné trati a její forma je opravdu výjimečná.

Alfredová z přehledem vyhrála svůj rozběh a postoupila časem 22,41 sekundy do semifinále. Důležitější je ale pohled na její letošní maximum, časem 21,86 drží třetí nejlepší čas letošního roku. Největšími rivalkami právě zrozené hvězdy budou tři Američanky, které se letos také dostaly pod 22 sekund: Gabrielle Thomasová (21,78) a McKenzie Longová (21,83) a Brittany Brownová (21,90). I proto tým USA nenasadil do závodu na 200 metrů Sha'Carri Richardsonovou. Ta má letos v konkurenci krajanek až čtvrtý nejlepší čas a v atletice mohou soutěžit na olympiádě jen tři závodnice z jedné země. Fanoušky atletiky pak může mrzet, že v průběhu her zrušila svou účast v individuálních sprintech Sherricka Jacksonová z Jamajky.