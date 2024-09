Van Aert podepsal s Vismou smlouvu do konce kariéry. Cítím se tu jako doma, říká Belgičan

Belgický cyklista Wout van Aert (30), jedna z největších hvězd silničního pelotonu, se upsal svému týmu Visma-Lease a Bike až do konce kariéry. Nizozemská stáj ve středu na webu uvedla, že se na "doživotním" kontraktu strany dohodly bez větších průtahů.

Nyní třicetiletý Van Aert jezdí za aktuální tým od roku 2019 a původní smlouva mu měla vypršet v roce 2026. "Cítím se tu jako doma. Užívám si to tady už pět let, a proto jsem se rozhodl, že tu zůstanu napořád. Je to hodně příjemné," uvedl v prohlášení Van Aert, jenž plánuje partnerství s týmem i po konci aktivní dráhy.

Rodák z Flander je trojnásobným mistrem světa v cyklokrosu, dvojnásobným olympijským medailistou a čtyřnásobným vicemistrem světa na silnici. Vyhrál slavné jednorázové závody Milán-San Remo, Amstel Gold Race, Strade Bianche či Gent-Wevelgem a také devět etap na Tour de France a tři letos na Vueltě.

"Taková smlouva je v našem sportu unikátní, ale ani jeden z nás o tom nemusel přemýšlet moc dlouho," řekl šéf Vismy Richard Plugge. "Wout je samozřejmě skvělý jezdec, ale také se stal nepostradatelnou součástí naší stáje, lídrem a kolegou, díky němuž se všichni kolem něj zlepšují," dodal šéf týmu, jehož další hvězdou je dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard z Dánska.

Letošní sezonu musel Van Aert ukončit předčasně kvůli zranění kolena z pádu na Vueltě, jenž ho postihl začátkem měsíce.