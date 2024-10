Fotbaloví fanoušci o víkendu opět zamířili na ligové zápasy a bylo se na co dívat. Jako obvykle si v pravidelné rubrice Livesport Zprávy posvítily na vítěze a poražené uplynulých dní. Kdo to byl tentokrát?

Vítěz – Sergio Rico

Ačkoli se naše rubrika věnuje především víkendovým událostem z fotbalových trávníků, příběh španělského brankáře přitahuje velkou pozornost a zaslouží výjimku. Sergio Rico koncem května 2023 ještě jako kmenový hráč PSG spadl ve volném čase z koně. Při pádu utrpěl těžké zranění hlavy a lékaři ho 19 dnů udržovali v umělém spánku. Komplikace ale pokračovaly a po prvním probuzení musel být znovu uspán.

V kómatu nakonec strávil 26 dnů a v nemocnici čtvrt roku. "Moje první myšlenky po probuzení se týkaly fotbalu. Na všechno jsem si vzpomněl, na svou ženu, rodinu i přátele... Bál jsem se, že se k fotbalu už nikdy nevrátím, hned jsem se na to ptal lékaře," vzpomínal.

Těžký boj ale vyhrál. Po dlouhé rehabilitaci se v polovině dubna 2024 vrátil k plnému tréninku, koncem září se dohodl na smlouvě s katarským klubem Al Gharafa a v úterý nastoupil ke střetnutí asijské Ligy mistrů proti Al Ainu. Návrat to byl vítězný, se svými spoluhráči slavil triumf 4:2.

Před těžkým zraněním hostoval v Mallorce, kde 7. května 2022 zapsal svůj donedávna poslední start. Na ostrý zápas čekal 878 dnů. "Vrátil jsem se k fotbalu a opět vyhrávám. Děkuji všem fanouškům za podporu, je to první výhra v dlouhé řadě," slíbil fotbalový bojovník.

Poražený – Bayer Leverkusen

I remíza se někdy rovná prohře. Zvlášť když ztratíte body s nováčkem soutěže, navíc v pozici úřadujícího mistra. Leverkusen něco takového okusil v duelu s Kielem. Už v osmé minutě sice vedl 2:0, hostům se ale podařilo vyrovnat na 2:2 a další spásný gól v nastavení, jak bývalo běžné v uplynulé sezoně, už nepřišel.

Zápas s číslem 100 u kormidla Bayeru tak přinesl trenéru Xabimu Alonsovi pouze bod. Úřadující mistry straší nepříjemná statistika – zatímco v minulé sezoně Bayer ztratil ve 34 kolech jen 12 bodů, po šesti zápasech té aktuální už má na kontě více než polovinu loňské ztráty (7). To znamená i nejhorší start obhájce titulu od sezony 2012/13.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Vítěz – Luboš Kozel

Když nový majitel Slovanu Liberec před novou sezonou přicházel do klubu, rozhodl se, že společně s rebrandingem klubu bude potřeba vyměnit i zkušeného trenéra Luboše Kozla. Ten na novou práci nečekal dlouho, ihned dostal nabídku z konkurenčního a jen 10 kilometrů vzdáleného Jablonce.

A pak se přiblížilo i první severočeské derby v české Chance Lize…. "Samozřejmě když jedu někam, kde jsem musel z nějakých důvodů skončit a cítil, že ne úplně všichni si přejí můj úspěch, tak mám v sobě touhu ukázat, že třeba v Liberci udělali chybu," pronesl trenér mimo jiné před zápasem s bývalým klubem.

Jak že to dopadlo? Jablonec vyhrál v Liberci 5:0! Pro přemýšlivého trenéra to byla satisfakce jako hrom. Také to bylo jeho jubilejní 100. ligové vítězství.

Poražený – Illan Meslier

Být brankářem bývá někdy velmi nevděčný úkol. Přesvědčil se o tom i Francouz Illan Meslier, který se v 9. kole anglické Championship zasloužil o to, že jeho Leeds neodvezl z trávníku Sunderlandu všechny body. Po vyrovnaném prvním dějství vyvolal euforii v táboře hostů přesný zásah Juniora Firpa z Dominikánské republiky.

V 97. minutě zápasu však zdánlivě nevinný pokus Alana Browna proplul naprosto nevysvětlitelně okolo Mesliera až do sítě. Chyba může brankáře Leedsu mrzet o to víc, že v případě vítězství by se jeho tým přiblížil lídrovi druhé nejvyšší soutěže na rozdíl jediného bodu. Nyní ztrácí tři body a v tabulce mu patří páté místo.

Paradoxem situace je i to, že Meslier chytával v akademii Lorientu v rodné Francii pod vedením současného trenéra Sunderlandu Regise Le Brise. A ten logicky se svým bývalým svěřencem po zápase promluvil. "Je mi to líto, mám toho kluka rád a každý může udělat chybu. Brankáři se sebou následky nesou dlouho," zhodnotil trenér Sunderlandu. Meslierovi pak příliš nepomohly ani obrázky, které zachytily setkání s bývalým koučem. Fandům Leedsu totiž nepřišlo moc fajn, že se gólman jen pár minut po minele smál.

Vítěz – Robert Lewandovski

Evropský ligový víkend přinesl několik hattricků. Mateo Retegui zazářil za Atalantu v duelu se svým bývalým týmem Janovem, argentinského střelce pak napodobil Marcus Thuram v utkání s FC Turín.

Působivé ale bylo hlavně představení kanonýra Barcelony Roberta Lewandowského. Polský útočník nastřílel své góly mezi 7. a 32. minutou duelu Barcelony s Alavésem a trefil čtvrtý nejrychlejší hattrick v historii katalánského klubu v LaLize. Rychlejší než on byli jen Samuel Eto'o (24 minut), Justo Tejada (28) a Lionel Messi (30).

Pro Lewandowského to byl třetí hattrick za Blaugranas a s deseti góly aktuálně vede tabulku střelců LaLigy. V nejlepších pěti ligách Evropy dosáhl stejného počtu gólů pouze Erling Haaland. Pokud se však budou počítat všechny soutěže, je zkušený kanonýr s dvanácti trefami absolutním lídrem ročníku 2024/25. Celkově má bilanci (12+2). Někdy je věk opravdu jen číslo a v případě 36letého zakončovatele to platí dvojnásob.

Nedat ve fotbalovém utkání penaltu není nic neobvyklého. O něco výjimečnější je zahodit dvě penalty v zápase, ve kterém přijdete o všechny body. Své o tom vědí hráči Bilbaa, kteří v neděli odjeli z Girony s prázdnou. Vlastně to byly hned tři zákroky argentinského "čaroděje" Paula Gazzanigy, který si všechnu smůlu z předchozích zápasů Ligy mistrů vybral právě v ligovém klání.

Už ve 28. minutě vychytal Alejandra Berenguera a ve druhé půli zlikvidoval i pokus Iňakiho Williamse a následně i Andera Herrery, neboť podle sudího se první pokus kvůli Gazzanigově opuštění brankové čáry musel opakovat. Celek z Bilbaa si tak štěstěnu otočil proti sobě. V sedmé minutě prodloužení vstřelil vítěznou branku na 2:1 Girony Stuani – samozřejmě z penalty.

Podobnou story zažil i AC Milán, který nechal v duelu na půdě Fiorentiny vyniknout znovuzrozeného Davida De Geu. Ten také zlikvidoval dva pokutové kopy – nejprve z kopačky Thea Hernándeze a po změně stran tváří v tvář španělskému gólmanovi selhal i Tammy Abraham. Fiorentina i díky tomu vyhrála 2:1.