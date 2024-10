Fonseca zkritizoval rozhodčího kvůli odpískaným penaltám: Tohle je fotbal, ne cirkus

Fotbalisté AC Milán v neděli v rámci 7. kola italské Serie A nestačili 1:2 na Fiorentinu a po porážce byl nespokojený především trenér Paulo Fonseca (51). Tomu se nelíbil jak přístup svých svěřenců, tak řada rozhodnutí hlavního arbitra. "Nerad mluvím o práci rozhodčích, ale tohle není fotbal. Fotbal je o kontaktu a pouhý dotek by neměl stačit k udělení penalty," postěžoval si po utkání.

Divoký večer ve Florencii skončil vítězstvím Fiorentiny poté, co David de Gea zneškodnil hned dva pokutové kopy AC Milán. Jednou chycenou penaltou se mohl pochlubit také brankář hostů Mike Maignan.

Fonseca po zápase jasně zhodnotil penalty nařízené na obou stranách. "Nerad mluvím o práci rozhodčích, ale tohle není fotbal. Fotbal je o kontaktu a pouhý dotek by neměl stačit k udělení penalty. Všechny to znervózňuje a vytváří to problémy – tohle je fotbal, ne cirkus," řekl pro DAZN.

Portugalský trenér zároveň přiznal, že hráči Milána měli nedostatky v několika oblastech. "V prvním poločase nám chyběla agresivita v obraně a síla v soubojích. Způsob, jakým jsme inkasovali góly, to jasně ilustruje, soupeř měl téměř vždy odražené míče. Nebyli jsme disciplinovaní v naší struktuře," zhodnotil.

Po třech ligových triumfech v řadě vstupuje AC do reprezentační přestávky se ztrátou. "V Itálii platí, že když vyhrajete, odehráli jste skvělý zápas. Když nedáme gól, jsme nejhorší tým na světě, stejně jako já jsem nejhorší trenér. Vím, jak se věci mají," pokračoval Fonseca.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Obránce Matteo Gabbia dal svému kouči za pravdu. "Určitě nejsme spokojeni s přístupem. Cítíme se vinni za tuto porážku, protože to byla naše chyba a neodvedli jsme dnes nejlepší práci. Začíná to u nás, v šatně jsem viděl zklamání, což je možná jediné pozitivum z velmi negativního večera. Jsme naštvaní, že jsme podali takový výkon," prohlásil.