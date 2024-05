Vodní slalomářka Gabriela Satková je vicemistryní Evropy na kánoi, představí se i v Paříži

Vodní slalomářka Gabriela Satková (22) se stala v Tacenu vicemistryní Evropy na kánoi, na níž se představí na olympijských hrách. Dvaadvacetiletá brněnská rodačka ve finále nestačila jen na Němku Andreu Herzogovou a získala druhou individuální evropskou medaili po triumfu v Praze v roce 2020. V mužské kategorii Jiří Prskavec ani Václav Chaloupka ve finále na medaili nedosáhli, skončili na šestém a sedmém místě. Na olympijské hry tak navzdory vyřazení v kvalifikaci pojede Lukáš Rohan.

Satková si v kanále na předměstí Lublaně už sedmým místem v dopolední kvalifikaci zajistila v interním českém souboji účast v Paříži, poté co její starší sestra Martina ani Tereza Kneblová do dvanáctičlenného finále nepostoupily.

V rozhodující jízdě si Satková připsala dvě sekundy navíc za dotyk branky, ale rychlým časem se zařadila do čela pořadí. Její výsledek nakonec překonala jen Herzogová, jež nechybovala a porazila ji o 3,80 sekundy. "Já tomu ještě pořád nemohu uvěřit. Dneska se toho stalo strašně moc na to, že poslední tři dny se tak nějak nic nedělo. Musím to vstřebat, je to úplně neuvěřitelné," řekla Satková českým novinářům.

Ve finále byla uvolněnější než v kvalifikaci, kde si zajistila účast v Paříži. Bezprostředně po závodu byla před ní ještě na druhém místě Francouzka Angéle Hugová, která však dostala dodatečně padesátisekundovou penalizaci a propadla se na devátou pozici. A pro novou evropskou šampionku Herzogovou měla Satková jen slova obdivu. "To, co tam Andrea předvedla, bylo něco neskutečného. Opravdu velký respekt k ní. Dneska jsem na zlato neměla a jsem moc spokojená s tím stříbrem," dodala.

V mužské kategorii se interní souboj o jedno místo pro Paříž rozhodoval až ve finále, neboť lídr nominačního boje Rohan vypadl jako 23. v kvalifikaci. Stříbrný olympijský medailista z Tokia tak musel čekat, jak si jeho reprezentační kolegové povedou. Jistý olympionik na kajaku Prskavec potřeboval k postupu být nejlepším Čechem a získat medaili, bývalému mistru světa Chaloupkovi mohla Paříž zajistit pozice nejlepšího českého závodníka a nejhůře stříbro.

Prskavec zajel ve finále čistou jízdu, ale na šestém místě ho od medaile dělily zhruba dvě a půl sekundy. Chaloupka byl s jedním dotykem branky půldruhé sekundy za Prskavcem sedmý. Mistr světa z roku 2021 Chaloupka ve finále nenavázal na druhé místo z kvalifikace a jako jediný z českých kanoistů v Paříži nebude. Prskavec bude obhajovat zlato na kajaku.

Po závodě se šestadvacetiletému Chaloupkovi v očích leskly slzy. "Měl jsem letos velký sen vybojovat si olympiádu. Věřím, že ty výkony byly slušné, ale něco tomu chybělo. Bojovat proti Lukynovi a Jířovi bylo těžké, ale myslím si, že mě to hezky motivovalo. Jsem moc hrdý, že jsem v tom boji s nimi byl. Ale teď mě strašně mrzí, že mi to nevyšlo," litoval.

Rohan navzdory kvalifikačnímu nezdaru bude v Paříži obhajovat stříbro z Tokia. Finále sledoval z tribuny se slovenským kanoistou Markem Mirgorodským. I po postupu na OH měl rozporuplné pocity. "Pořád převažuje to zklamání. Jel jsem mistrovství Evropy a chtěl jsem být ve finále, jet o co nejlepší umístění. To se mi nepovedlo kvůli jedné pitomé kombinaci. To mě mrzí a asi až v pozdějších hodinách budu řešit co a jak směrem k Paříži," uvedl.

Kompletní stupně vítězů obsadili domácí Slovinci v čele s teprve šestnáctiletým Žigou Linem Hočevarem. Doplnili ho třicátníci Luka Božič a Benjamin Savšek.