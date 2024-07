České volejbalistky ovládly Challenger Cup a vybojovaly si tím účast v prestižní Lize národů

České volejbalistky si poprvé vybojovaly účast v Lize národů. Do elitní soutěže, kterou v příští sezoně bude hrát nově osmnáct reprezentačních týmů, se kvalifikovaly díky vítězství nad Portorikem 3:1 ve finále Challenger Cupu na Filipínách. Předtím si v Manile poradily s Argentinou a také Vietnamem.

Češky vyhrály Challenger Cup na třetí pokus. Před pěti lety v Peru podlehly ve finále Kanadě 2:3, v roce 2022 vypadly ve čtvrtfinále s Belgií. Dnes na Filipínách udělaly poslední krok: Portoriko přehrály po setech 25:23, 25:20, 18:25 a 25:18. Český tým zvládl klíčovou dramatickou koncovku prvního setu a pak přestál i vývoj třetí sady, který nešel podle jeho představ.

"Nemám slov. Před začátkem utkání jsem hráčkám v šatně říkal, jak moc jsme se posunuli od roku 2019, kdy jsme se začali společně připravovat. Je to neuvěřitelné," uvedl řecký kouč Jannis Athanasopulos v tiskové zprávě svazu.

Český tým zvládl klíčovou dramatickou koncovku prvního setu a pak přestál i vývoj třetí sady, který nešel podle jeho představ. "Holky odehrály skvělý turnaj, i přes složité chvíle, které jsme měli v Ostravě, kde jsme prohráli finále zlaté Evropské ligy. Stále držely při sobě a makaly jako tým. I dnes jsme měli pár těžkých momentů, protože Portoriko je silný soupeř, který hraje velmi chytře a bezchybně. Jsem nadšený a vděčný hráčkám za to, co dokázaly," dodal Athanasopulos.

Po stříbru v ostravském finále Evropské ligy české volejbalistky vyhrály na Filipínách tři zápasy ve třech dnech. Ve všech měly převahu a dlouho i dnes proti Portoriku. Od jejich vedení 18:12 se ale soupeři povedla šestibodová série, k níž pomohla i teprve čtrnáctiletá univerzálka Decelise Championová. Střídáním se snažil zastavit nápor Portoričanek na chvíli i kouč Jannis Atanasopulos. Koncovku nakonec Češky bravurně zvládly, set zakončila útočící Gabriela Orvošová.

I po změně stran se českému týmu dařilo a žádné komplikace nedovolil. Pak se ale začaly prosazovat soupeřky přes oba kůly, Češkám se nedařilo dobře časovat i sestavit blok a od stavu 11:11 už se marně snažily zastavit rozjeté soupeřky.

V rozhodující sadě tým podržela nejzkušenější opora Helena Havelková, jež právě v Portoriku prožila ligovou sezonu. Dvakrát blokem zastavila nejlepší hráčku soupeře Grace Lópezovou, navíc spolehlivě útočila a koncovku vzala do své režie Orvošová. Ta zakončila finálový zápas s 25 body. Kapitánka a autorka posledního bodu Michaela Mlejnková skórovala osmnáctkrát, Havelková zaznamenala bodů 12.

Před týdnem se Havelková provdala a odteď ponese jméno německého volejbalisty Györgyho Grozera. "Jsem hrozně nadšená, protože si myslím, že si to zasloužíme. Po Ostravě jsme byly smutné, že jsme cestu zlatou ligou nedotáhly do konce. Byly to skvělé dva měsíce, které jsme společně strávily. Dnes to byl můj poslední zápas se jménem Havelková na zádech, což je pro mě dost emotivní. Je to pro mě velká čest, protože György má skvělé volejbalové jméno a myslím, že to naše spojení je splněný sen," uvedla.