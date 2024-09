Velký úspěch českého volejbalu. Obě reprezentace budou příští rok startovat na MS

České volejbalové reprezentace mužů i žen budou v příštím roce startovat na mistrovství světa. Oběma týmům zajistilo účast umístění ve světovém žebříčku. V tiskové zprávě to dnes uvedl volejbalový svaz. Šampionát mužů se uskuteční v září na Filipínách, ženský turnaj začne v srpnu v Thajsku.

Oba české výběry naposledy startovaly na MS před 14 lety. Pak už se šampionátu zúčastnily jen jednou ženy, předloni obsadily 18. místo. Mezinárodní federace FIVB poté změnila čtyřletý interval mezi turnaji.

Na obou mistrovstvích světa si za rok poprvé zahraje 32 týmů. K obhájcům titulu a pořadatelům se přiřadilo po třech zemích z každého světadílu podle výsledků loňských šampionátů, zbývajících patnáct míst obsadila FIVB podle žebříčku ke konci srpna. České volejbalistky si postup zajistily 15. příčkou, mužům patří 18. pozice.

"Pro český volejbal jde o výjimečnou událost. Po více než deseti letech se naše ženy i muži pohybují v TOP20 světového žebříčku a právě tyto pozice dokazují, jak se naše hráčky i hráči zlepšují, jejich kvalita a konkurenceschopnost v mezinárodním volejbalu roste. Postup na mistrovství světa je jen důkazem, že s talenty pracujeme čím dál lépe," uvedl předseda svazu Marek Pakosta.

Trenér mužů Jiří Novák připomněl, že po nástupu k reprezentaci si právě start na MS vytkl za cíl. "Jsme nesmírně rádi, že se nám to podařilo. Teď si musíme počkat na los skupin, ke kterému si poté sedneme a stanovíme si cíle, které bychom chtěli splnit. Předpokládám ale, že postup ze skupiny by pro nás byl takovým správným cílem," řekl Novák. Losování je na programu 14. září.

Na Filipínách letos hrály ženy Challenger Cup, který jim vynesl postup do elitní Ligy národů. "Máme zprávy od manažera reprezentací Miloslava Javůrka, který tam s nimi byl. Destinace je to exotická, na druhou stranu co se sportovního zázemí týče, bylo vše naprosto bez problémů. Stejně tak hotel i strava, takže doufáme, že nás tam žádné nemilé překvapení nepotká," dodal Novák.

Zkušenost se světovým šampionátem už má trenér týmu žen Jannis Athanasopulos, který vedl volejbalistky předloni v Nizozemsku. "Je to druhé mistrovství světa za sebou, kterého se zúčastníme, a naším cílem by mělo být umístění mezi prvními dvěma týmy naší skupiny. Formát se oproti minulému turnaji změnil, nyní se účastní 32 týmů a my budeme hrát ve čtyřčlenné skupině. Musíme počkat, kdo bude naším soupeřem, ale určitě je naším cílem postoupit do dalšího kola," doplnil Athanasopulos.

