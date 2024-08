Olympijské taháky, středa 7. srpna: Bitva gigantů volejbalu i útok na sedmý světový rekord v řadě

Na olympijských hrách v Paříži se ve středu 7. srpna bude rozdávat 21 sad medailí. Odehraje se ale i prestižní bitva mezi Polskem a USA o účast ve finále volejbalového turnaje mužů. Fanoušci dráhové cyklistiky vyhlíží nový světový rekord, který by mohl padnout ve stíhačce družstev a má u toho být i Ital Filippo Ganna, který už vlastní stříbro ze silniční časovky jednotlivců. A nakonec na atletickém oválu přijde hladká čtyřstovka mužů, ve které se o zlato porvou Michael Norman, Matthew Hudson-Smith a Quincy Hall.

Volejbal

Polsko – USA, semifinále muži

16:00, South Paris Arena 1

Na posledních hrách v Tokiu američtí volejbalisté vyhořeli. Po nečekané prohře s Argentinou nepostoupili trojnásobní olympijští vítězové (1984, 1988 a 2008) ani do play off a tak chtějí v Paříži propadák napravit. Trenér John Speraw o důvěru nepřišel, v sestavě nechal sedm hráčů z tři roky staré olympiády a jeho tým opravdu hraje velmi sebevědomě. Základní skupinou prošli Američané bez prohry a ve čtvrtfinále vyřídili i nepříjemnou Brazílii.

V semifinále na ně ale čeká jeden z nejlepších týmů světa. Polsko loni vyhrálo Ligu národů, když ve finále doma v Gdaňsku porazilo právě svého aktuálního soupeře 3:1 na sety. Tým plný třicátníků, kteří si chtějí splnit sen, sice tentokrát nebude mít za zády frenetické publikum, ale zato ho žene touha konečně na svátku pod pěti kruhy prolomit prokletí. Trojnásobní mistři světa (1974, 2014 a 2018) skončili pětkrát za sebou v olympijském turnaji ve čtvrtfinále. Tentokrát už jsou mezi čtyřmi nejlepšími. A v duelu s USA mohou pro Polsko po dlouhých 48 letech zase vybojovat účast ve finále. V Montrealu 1976 se pak slavilo zlato.

O tom, že to může být tentokrát být drama až do posledního míče, svědčí i poslední vzájemný zápas. Těsně před startem pařížských her se semifinaloví rivalové setkali v přípravě a Polsko vyhrálo 3:2 na sety.

Dráhová cyklistika

Stíhací závod družstev, muži

18:25, velodrom Saint-Quentin-en-Yvelines

Tradiční hit dráhové cyklistiky se uskuteční ve středu večer, týmová časovka na 4 kilometry přinesla na každé z šesti předchozích olympiád světový rekord. Začalo to v Sydney, kdy německé kvarteto vůbec poprvé v historii stlačilo čas pod čtyři minuty (3:59,710). Jenže během dalších dvou dekád se posunuly hranice možností o téměř 20 sekund! Stále platný světový rekord drží italští cyklisté, kteří před třemi lety v Tokiu získali zlato díky výkonu 3:42,032!

Byl u toho i Philippe Ganna, který drží nejlepší čas historie i v individuální stíhačce či hodinovce. Ganna na letošní olympiádě v Paříži atakoval zlato už v silniční časovce, kde se ale nakonec musel poklonit Remcovi Evenepoelovi. I tentokrát ho má Itálie v sestavě, na prestižní triumf si ale brousí zuby i úřadující mistři světa z Dánska nebo tradičně silná Velká Británie, která v minulosti posílala do závodu Bradleyho Wigginse či Gerainta Thomase. V kvalifikaci však zářili i Australané, kteří se časem 3:42,958 jen necelou sekundu přiblížili historickému maximu. Dá se tedy předpokládat, že v olympijském závodě opět padne světový rekord.

Atletika

400 metrů, muži

21:20, Paříž, Saint Denis

Díky ikonickému Michaelu Johnsonovi nebo doposud platnému světovému rekordu Jihoafričana Waydeho van Niekerka (43,03 s.) patří závod mužů na 400 metrů mezi tradiční klenoty atletických závodů na olympiádě. I tentokrát slibuje pole závodníků hodně vyrovnané finále i výkony, které se mohou přiblížit historickému maximu. Už v rozběhu dosáhl Američan Michael Norman na čtvrtý čas sezony 44,10 a připomněl, že se v roce 2022 stal mistrem světa. Jinak totiž v posledních týdnech probíhala bitva mezi Matthewem Hudsonem-Smithem a Quincym Hallem.

Američan Hall dokázal na začátku července na mítinku Diamantové ligy v Monaku zaběhnout sezonní maximum 43,80. Tento výjimečný výkon však hned o osm dnů později smazal ve finále prestižní atletické soutěže jeho britský rival. A pokud jde o Hudsona-Smithe, stal se jeho osobní rekord (43,74) také vůbec první čtyřstovkou Evropana, zaběhnutou pod hranici 44 sekund. Zlato z Tokia měl obhajovat Steven Gardiner z Baham. Ten sice do Paříže přijel, přihlásil se do rozběhů, ale svou účast bohužel nakonec ještě před startem zrušil kvůli zranění.