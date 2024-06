Češky porazily Rumunsko a po dvou letech postoupily do finále volejbalové Evropské ligy

České volejbalistky jsou po dvou letech ve finále Evropské ligy. V semifinále v Ostravě porazily Rumunsko 3:1 po setech 19:25, 25:13, 25:18 a 30:28 a zajistily si účast v Challenger Cupu, tedy kvalifikaci o Ligu národů. V nedělním finále se od 18:00 utkají se Švédskem, které porazilo 3:2 favorizovanou Belgii.

Na začátku semifinále se na českém týmu podepsala nervozita. První set se odehrával zcela v rumunské režii. Pak se ale karta obrátila, Češky začaly mnohem lépe bránit, dostaly se na vlnu a Rumunky deklasovaly. Výrazně tomu bloky i útoky pomohla i blokařka Magdaléna Jehlářová, která po angažmá v USA a zranění kotníku naskočila do Evropské ligy až na finálový turnaj.

Poměrně jednoznačný byl i třetí set. Tam platila na Rumunky aktuálně velmi silná stránka českého týmu, kvalitní obrana na síti. Jen v této sadě měly svěřenkyně Jannise Athanasopulose šest bodových bloků. Celkem jich v zápase nasbíraly 10.

Čtvrtá sada byla nejvyrovnanější. Před koncovkou české volejbalistky odskočily na tříbodový rozdíl a za stavu 24:22 měly dva mečboly za sebou, ale ani jeden z nich nevyužily. Následovala přetahovaná, kdy Rumunky sveřepě odvracely české šance na ukončení zápasu. K setbolu se ale nepropracovaly a naopak domácí hráčky sedmý mečbol využily. Rumunská univerzálka Elizabet Lenke Innehová, která byla se 26 body nejproduktivnější hráčkou utkání, při něm zaútočila do anténky.

Češky tak napodobily cestu do finále z roku 2022, kdy rovněž přešly do boje o triumf v Evropské lize přes Rumunky. Tehdy pak podlehly Francii. Tentokrát jim v cestě za zopakováním zlata z roku 2019 stojí Švédky. S těmi hrály naposledy na loňském ME, kde je porazily 3:0. Seveřanky ale dnes zaskočily neporažené vítězky základní části Belgičanky.