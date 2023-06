Závěrečnou etapu Závodu míru vyhrál Rootkin-Gray, celkový triumf slaví Francouz Huby

Jack Rootkin Gray (20) z Velké Británie vyhrál díky dlouhému a velmi rychlému spurtu třetí etapu cyklistického Závodu míru jezdců do 23 let, která vedla okolím Jeseníku. Celkovým vítězem se stal Francouz Antoine Huby (22), který vyhrál o pouhé čtyři vteřiny před dánským mladíkem Simonem Dalbym (20).

Závěrečné dějství závodu mladých nadějí bylo parádní přehlídkou českých jezdců. Milan Kadlec, který patří na soupisku development týmu DSM, finišoval v náročné horské etapě, kdy závodníci během 166,1 kilometru zdolali 2682 výškových metrů, na druhé pozici v hlavní skupině. Čtvrtý dokončil etapu Jakub Ťoupalík, jenž patří do sestavy talentů World Tour týmu Education EF.

"Na spurt jsme byli dva, já a Kuba (Ťoupalík). A měli jsme se spolu domluvit v průběhu etapy, jak na tom budeme. Nakonec se mi jelo dobře, ale trochu zmatků bylo na posledním kruhovém objezdu. Před etapou jsme si jej projížděli venkem, nakonec jsem to projel vnitřkem, ale dopadlo to dobře," říkal v cíli v etapě stříbrný Kadlec, jehož otec reprezentoval Českou republiku v dráhové cyklistice.

Český cyklistický tým. Barbora Reichová / Czech Tour

Pro triumf si dojel Huby

Huby dojel v druhé etapě závodu na druhé pozici a v neděli se dokázal udržet v hlavní skupině, tudíž uhájil žlutý dres pro celkového vítěze. "Byla to hodně náročná etapa, něco jako v sobotu," hodnotil několikero prudkých stoupání Huby. "Perfektně pracoval francouzský tým, musím klukům za to poděkovat. Českou republiku mám rád, mám tady hodně kamarádů a rád tady závodím," dodal.

Nejlepším z českých závodníků byl celkově devátý Karel Camrda. "Za desítku jsem rád a maximálně spokojen. Dnes to bylo hodně těžké, jelo se hned od začátku, a když za to vzali Norové ve stoupání na Rejvíz, tak se to hodně rozdělilo. Naštěstí nás vepředu zůstalo dost," hodnotil etapu Karel Camrda, syn někdejšího českého reprezentanta v cyklokrosu. "Je to v této sezoně můj nejlepší závod. Mohl jsem se zde ukázat, určitě ještě nějakou šanci dostanu," věřil jezdec celku ATT Investmnens.

Druhý Dalby si odvezl zelený trikot pro vítěze bodovací soutěže a návdavkem dvacetiletý mladík z týmu Uno-X Dare Development vystoupil na nejvyšší stupínek i v bitvě o bílý trikot pro nejlepšího mladíka. Králem vrchařů se stal nizozemský cyklista Mike Schuch. Týmovou soutěž Závodu míru vyhrálo Portugalsko, jež je navíc v čele průběžného pořadí Nations Cupu.

