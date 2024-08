O flag fotbal na olympiádě je zájem. V Los Angeles si ho chtějí zahrát i hvězdy NFL

Vedení NFL začalo s rozhovory o možné účastí hráčů elitní ligy na olympijských hrách v Los Angeles 2028, kde se bude hrát bezkontaktní verze amerického fotbalu zvaná flag fotbal. Zájem o reprezentaci USA pod pěti kruhy projevil už dříve například Patrick Mahomes (28), hvězdný quarterback úřadujících šampionů Super Bowlu Kansas City Chiefs.

Zařazení flag fotbalu do programu OH 2028 spolu s kriketem, lakrosem, squashem a baseballem/softbalem schválil loni na podzim Mezinárodní olympijský výbor. Na rozdíl od klasického amerického fotbalu hráči v této variantě soupeře s míčem neskládají na zem, ale strhávají mu jeden ze dvou "praporků", které mu visí od pasu.

"Entuziasmus, který jsme zaznamenali u našich hráčů pro flag fotbal v roce 2028, je obrovský. Pravděpodobně i pod vlivem nedávné pařížské olympiády," řekl na pondělním setkání s novináři viceprezident NFL Jeff Miller. "Mnoho hráčů vyjádřilo velký zájem o to hrát na olympiádě a reprezentovat svou zem, což bylo velmi pozoruhodné vidět a slyšet."

NFL tak zahájila diskuze s hráčskou asociací NFLPA, s níž by se musela na případné účasti ligových hvězd pod pěti kruhy dohodnout. "Snahou je, aby hráči, kteří budou chtít reprezentovat svou zemi na olympiádě, tu možnost měli," řekl Miller.

Start hvězd NFL na olympijských hrách je uskutečnitelný i díky tomu, že podobně jako u basketbalové NBA nezasahuje termín OH do ligové sezony. Větší organizační problém by představovala případná olympijská účast hráčů baseballové MLB, neboť ta by se musela – podobně jako hokejová NHL v případě zimních her – kvůli olympiádě přerušit.