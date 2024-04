Livesport Daily #236: O. J. Simpson byl skvělý sportovec, svůj odkaz ale zničil, říká Kalemba

Minulou středu zemřel ve věku 76 let O.J. Simpson. V sedmdesátých letech jedna z největších sportovních hvězd Ameriky, člověk, který měnil historické tabulky a do dějin amerického fotbalu se zapsal výrazným písmem. Později herec, ale nakonec kriminálník. Za brutální dvojnásobnou vraždu nebyl odsouzen, ale civilní soud ho později za smrt jeho bývalé manželky a jejího přítele shledal zodpovědným, v dalších letech si pak odseděl devět roků za loupežné přepadení. Jak si O.J. Simpsona bude pamatovat sportovní svět a celé Spojené státy? O tom si dnes v Livesport Daily povídáme s Jiřím Kalembou, moderátorem několika podcastů o amerických sportech a šéfredaktorem televizní stanice Sporty TV.

"Na hřišti měl jako running back ohromnou intuici, byl to inteligentní hráč. Měl zároveň neuvěřitelně odolné tělo, když na té pozici dokázal hrát jedenáct let. Čtyřikrát naběhal v sezoně nejvíc yardů, jako nejmladší hráč naběhal 1000 yardů, jako první hráč naběhal v sezoně 2000 yardů, to se často nepodaří hráčům ani teď, kdy hrají víc zápasů. Na svoji dobu prostě podával impozantní výkony," představuje v dnešní epizodě Livesport Daily Kalemba sportovní stránku Simpsona.

"Jenže asi už tenkrát to byl v osobním životě jiný člověk. Všechno to vyvrcholilo smrtí jeho exmanželky a jejího přítele. Všechny důkazy ukazovaly na Simpsona, jeho soudní proces byl první opravdovou reality show v americké televizi. Možná i proto došlo během soudního líčení k několika nestandardním krokům, dalo by se říct chybám obžaloby, které vedly až k tomu, že byl nakonec osvobozen. Ale osobně se jednoznačně přikláním k tomu, že to Simpson udělal nebo si to minimálně u někoho objednal. Koneckonců později to v civilním sporu soud takto konstatoval a Simpson měl rodinám obětí zaplatit obrovské odškodné," popisuje Kalemba svůj pohled na jednu z nejslavnějších soudních pří v historii Spojených států.

"Nemyslím si, že by si svět měl Simpsona pamatovat jako dobrého člověka," říká Kalemba při otázce, jaká vzpomínka na slavného fotbalistu a kriminálníka zůstane. "Byl to bezesporu skvělý sportovec, jeho výkony jsou nesmrtelné. Ale zároveň to byl člověk s ohromnými démony, kteří ho přemohli. Kdysi znamenal mnoho, ale skončil jako nikdo," uzavírá Kalemba.

