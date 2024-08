Stona pro Jamajku vybojoval první diskařské zlato v historii, stále však sní o kariéře v NFL

Diskař Rojé Stona (25) se stal prvním olympionikem z Jamajky, který v Paříži vybojoval zlatou medaili – své vítězství navíc podtrhl novým olympijským rekordem. Celkově má Jamajka na svém kontě již pět cenných kovů, ten nejcennější jí ale v letošní sbírce doposud chyběl.

I přesto, že se ve středu stal prvním Jamajčanem, který kdy vyhrál zlatou medaili na olympiádě ve vrhačské disciplíně a dokonce stanovil nový olympijský rekord (přesně 70 metrů) v hodu diskem, Stona neví, zda chce v atletice pokračovat.

"Na tohle jsem se připravoval, to je to, o čem sním. Přijít sem a skutečně to dokázat, je to jeden z nejlepších pocitů mého života. Je to nejlepší den mého života," neskrýval své nadšení poté, co získal zlato.

Jamajský diskař poprvé v této disciplíně triumfoval v roce 2019 na mistrovství NACAC U23 v Mexiku. V dubnu letošního roku při kvalifikaci na olympijské hry v Paříži skončil druhý na Oklahoma Throws Series World Invitational, kde vylepšil svůj osobní rekord na 69,05 metrů.

Zajímavostí je, že dříve v létě se dva metry vysoký atlet účastnil minikempu nováčků týmů NFL Green Bay Packers a New Orleains Saints. "Musím hodně přemýšlet a udělat spoustu rozhodnutí. Chceš dál házet, nebo chceš hrát americký fotbal? To je těžká otázka," přemítal. Stona se snažil stát profesionálním fotbalistou, aniž by ho na soutěžní úrovni kdy hrál.

"Má nadprůměrně silný střed těla, navíc dlouhé paže a obrovské ruce. Pravděpodobně bude využíván v útoku na pozici tight end, bude se ale muset naučit blokovat," píše se na stránkách NFL. Vzhledem k tomu, že podzimní tréninkové kempy už jsou v plném běhu, bude si muset Jamajčan na splnění dalšího snu ještě nějaký čas počkat.