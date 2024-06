Čtvrtkařka Manuel i tyčkařka Švábíková byly na ME čtvrté, Habarta vylepšil český rekord

Lurdes Gloria Manuel doběhla na mistrovství Evropy čtvrtá na 400 metrů v novém osobním rekordu 50,52 sekundy. Vlastní juniorský rekord ze Zlaté tretry stlačila o dalších sedm setin a zaběhla nejlepší juniorský světový čas této sezony. Čtvrtou příčku obsadila ve finále také tyčkařka Amálie Švábíková, která se o ni podělila s Finkou Elinou Lampelaovou, skočila 458 centimetrů. Tomáš Habarta znovu posunul národní rekord na 3000 metrů překážek a byl desátý. Tomáš Němejc obsadil na dvoustovce šestou příčku.

Manuel ukázala, že je schopná běžet velmi rychle i tři čtvrtky ve třech dnech. V cílové rovince byla i ve hře o medaili, nakonec ji od bronzové Lieke Klaverové z Nizozemska dělilo 44 setin sekundy. Čtvrtá příčka Manuel je nejlepším českým výsledkem v této disciplíně na ME od stříbra Heleny Fuchsové z Budapešti 1998.

Zkušenost s nabitým programem na ME se české juniorce zamlouvala. "Tenhle závod mě strašně moc bavil. Jsem ráda, že jsem to mohla všechno od rozběhu přes semifinále až do finále projít. Byla to skvělá zkušenost, jsem fakt šťastná," radovala se pro Českou televizi. Finále v Římě vyhrála Polka Natalia Kaczmareková v nejlepším letošním světovém čase 48,98 sekundy, stříbro brala Irka Rhasidat Adelekeová (49,07).

Do finále skoku o tyči vstoupila bronzová medailistka z loňského halového mistrovství Evropy Švábíková výborně. Napoprvé skočila 443 i 458. Pak se laťka zvýšila na 468 centimetrů, což bylo o tři centimetry nad sezonním maximem české reprezentantky. Na této výšce už neuspěla, i když napotřetí byla překonání laťky hodně blízko. Kulminovala nad ní, ale shodila ji drobným kontaktem s hrudníkem na cestě dolů. "Mně to hrozně mrzí, byl to fakt dobrý pokus, bylo to fakt blízko. Někdo být čtvrtý musel, ale kdyby to bylo za tu výšku 468, tak je to příjemnější," hodnotila své vystoupení.

Dva Češi ve finále po 50 letech

Z evropského titulu se poprvé v kariéře radovala Švýcarka Angelica Moserová. Ta se nejdříve zachraňovala napotřetí na základní výšce 443 centimetrů, ale nakonec jako jediná překonala 478 centimetrů. Stříbro získala Řekyně Katerina Stefanídiová z Řecka, s bronzem se musela smířit nejlepší Evropanka této sezony Britka Moly Cauderyová. Obě zapsaly 473 centimetrů.

Po 50 letech byli ve finále ME na 3000 metrů překážek dva čeští reprezentanti. Lepší z nich Habarta obsadil 10. příčku, přičemž svůj květnový rekord posunul o dalších 85 setin na 8:21,83 minuty. "Úplně jsem se před závodem necítil, protože rozběh byl rychlý, ale nakonec tam něco zbylo. Jsem rád, že z toho byl osobák na velké akci," pochvaloval si Habarta. "Ze začátku jsem bojoval s překážkami, ty první dva (vodní) příkopy, na to se nedalo dívat, to byla hrůza. Pak se to nějak rozběhlo," dodal.

Damián Vích doběhl dvanáctý v osobním rekordu 8:22,95, kterým se rovněž dostal pod výkon Dušana Moravčíka, jenž do letošní sezony přetrvával v čele národních historických tabulek 52 let. Finále ovládli Francouzi. Zvítězil Alexis Miellet (8:14,01) před Djilalim Bedranim (8:14,36).

Osmé zlato pro Itálii

Sprinter Tomáš Němejc byl šestý ve finále dvoustovky. Finále mělo devět účastníků, ale hned na začátku přišlo o Němce Joshuu Hartmanna, který ulil start. Němejc pak v čase 20,91 sekundy proběhl cílem jako sedmý. Jenže rozhodčí ještě diskvalifikovali Francouze Pabla Matea za vyšlápnutí z dráhy, takže z toho byla šestá pozice. Zvítězil Švýcar Timothé Mumenthaler (20,28).

Mužskou čtvrtku ovládl halový mistr světa Alexander Doom z Belgie. Časem 44,15 se přiblížil na osm setin nedávnému evropskému rekordu Brita Matthewa Hudsona-Smithe, který v Římě nestartoval.

Soutěž kladivářek ovládla Italka Sara Fantiniová výkonem 74,18 metru, která se postarala o osmé zlato pro pořadatelskou zemi na tomto šampionátu.