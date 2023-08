Jíchová o medaile bojovat nebude. Na MS padl evropský rekord a propukla italská radost

Nikoleta Jíchová (22) na atletickém mistrovství světa v Budapešti v běhu na 400 metrů překážek do finále nepostoupila. Byla sice o devět setin rychlejší než v rozběhu, ale čas 55,01 znamenal v semifinále jen šesté místo. Olympijský limit 54,85, pro nějž si do maďarské metropole přijela, tak zatím nesplnila a letenku do Paříže ještě jistou nemá.

Ze závodu měla rozporuplné pocity. "Technika a přeběhy byly mnohem lepší než včera, z čehož mám velkou radost, že se mi to povedlo, jak jsem chtěla. Nicméně jsem trochu doufala v lepší čas. Ale asi to dneska zase nebylo běžecky, proto smíšené pocity. Potřebuju se na to kouknout znova a utřídit si názor," řekla českým novinářům Jíchová.

Ve svém rozběhu měla dvě medailistky z loňského šampionátu. Stříbrná Nizozemka Femke Bolová roli favoritky suverénně zvládla v čase 52,95, bronzová Američanka Dalilah Muhammadová doběhla třetí a ve finále nebude. Nejrychlejší byla její krajanka Shamier Littleová v čase 52,81 a ukázala, že je v dobré formě i osm let od stříbra z Pekingu, kde prohrála jen se Zuzanou Hejnovou.

Zlomený rekord

Britský čtvrtkař Matthew Hudson-Smith vylepšil už v semifinále 36 let starý evropský rekord. Časem 44,26 o sedm setin překonal výkon Thomase Schönlebeho z NDR z roku 1987. Ještě rychlejší byl Jamajčan Antonio Watson – 44,13. Zato olympijský vítěz z Baham Steven Gardiner závod nedokončil. Jen těsně proklouzl Jihoafričan Wayde van Niekerk, světový rekordman a olympijský vítěz z Ria de Janeiro.

Američanka Kendra Harrisonová se v rozběhu na 100 m překážek nešetřila. I s náskokem běžela naplno až do konce a čas 12,24 byl jen čtyři setiny za jejím bývalým světovým rekordem z roku 2016. Rychleji od té doby běžela jen Tobi Amusanová z Nigérie. Harrisonová se také dostala do čela letošních světových tabulek.

V rozbězích na 800 m byl nejrychlejší Keňan Emmanuel Wanyonyi v čase 1:44,92. Jeho slavnějším krajanům se ale vstup do šampionátu vůbec nepovedl. Dva nejlepší z olympijských her v Tokiu Emanuel Korir a Cheruiyot Rotich pomalé rozběhy takticky nezvládli a skončili v poli poražených.

Diskařská senzace

Překvapivou vítězkou soutěže diskařek na mistrovství světa v Budapešti je Američanka Laulauga Tausagová. Ve finále si zlepšila osobní rekord o více než čtyři metry na 69,49 m. Chorvatka Sandra Perkovičová, dvojnásobná mistryně světa, je po deseti letech poprvé bez medaile.

Americký triumf doplnila druhým místem olympijská vítězka Valarie Allmanová, letošní jednička světových tabulek, od níž se čekalo vítězství. Dlouho také vedla, ale v páté sérii ji Tausagová o 26 centimetrů přehodila. Bronz vybojovala obhájkyně zlata Číňanka Feng Pin.

Perkovičová, nejlepší diskařka posledního desetiletí, má ze světových šampionátů pět medailí, ale z Budapešti odjede s prázdnou, stejně jako předloni z olympijských her v Tokiu. Vylepšila si sice letošní maximum na 66,57 m, ale stačilo to jen na páté místo.

Marocká radost

El Bakkali znovu potvrdil, že je mistrem velkého finiše, a vyhrál běh na 3000 m překážek za 8:03,53. Stejně jako loni v Eugene i na hrách v Tokiu porazil Lamechu Girmu z Etiopie. Tomu není nic platné, že letos vylepšil letitý světový rekord, na velkých akcích je už potřetí "jen" druhý.

Italské zlato z výšky

Tamberi se v Tokiu dohodl s Baršimem, že si zlaté olympijské medaile ve výškařském sektoru rozdělí, a dál v soutěži nepokračovali. Podobný scénář pro Budapešť neměli v plánu a stejně by nevyšel, protože Katařan chyboval hned na své základní výšce 225 cm.

Na 236 cm, což by bylo vyrovnání jeho letošního světového maxima, už neuspěl. Zato Tamberi zdolal laťku napoprvé a druhým pokusem se k němu připojil Američan JuVaughn Harrison. Ten ještě v Tokiu kombinoval výšku s dálkou a ani v jedné disciplíně neuspěl. Teď už si vybral a byla z toho stříbrná medaile. Přitom moc nechybělo, aby Tamberi ve finále vůbec nebyl. V kvalifikaci překonal 228 cm až na třetí pokus.

Nedostižná Keňanka

Obě největší favoritky patnáctistovky zvolily zcela odlišnou taktiku. Zatímco světová rekordmanka Kipyegonová se hned usadila v čele, Hassanová se držela na poslední pozici a dopředu vyrazila až v závěrečném kole. Keňanku, která proběhla cílem v čase 3:54,87, už nedostihla a navíc prohrála i souboj o stříbro s Diribe Weltejiovou z Etiopie. Nezopakovala tak zlato z roku 2019 a po pádu na desítce bude mít poslední šanci na triumf v závodě na 5000 m.