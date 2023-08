Tyčkařka Švábíková skočila do finále MS osobním rekordem, Jíchová zaběhla druhý čas kariéry

Tyčkařka Amálie Švábíková (23) postoupila na atletickém mistrovství světa v Budapešti do finále díky splněnému kvalifikačnímu limitu 465 cm, který je o centimetr lepší než její dosavadní osobní rekord pod širým nebem z letošní Zlaté tretry. Nikoleta Jíchová (22) si zajistila účast v semifinále závodu na 400 metrů překážek. V posledním rozběhu se výborným závěrem posunula na čtvrté místo, znamenající přímý postup v čase 55,10 sekundy. Čtvrtkařky Lada Vondrová a Tereza Petržilková v semifinále nezopakovaly výkony z rozběhů a finále pro ně bylo daleko.

Švábíková základní výšku 435 cm i laťku o 15 centimetrů výš zdolala na první pokus. Na 460 cm napoprvé jen proběhla pod laťkou, ale druhý pokus už byl úspěšný, stejně jako druhý skok o pět centimetrů výš. "Jsem samozřejmě nadšená. Musím říct, že jsem si to fakt vybojovala. Dvanáct holek (přes) 465 je neskutečné," řekla novinářům Švábíková. Na halovém mistrovství Evropy v březnu v Istanbulu při zisku bronzu překonala 472 cm.

V kvalifikaci bylo 37 tyčkařek, takže se soutěž protáhla na více než dvě hodiny a mezi jednotlivými skoky byly dlouhé pauzy. Ve finále bude chybět řecká olympijská vítězka a mistryně světa z roku 2017 Katerina Stefanídiová, která kvůli zranění kotníku nezdolala svoji základní výšku.

Vondrová, jež v rozběhu poprvé pokořila hranici 51 sekund, dosáhla času 51,50 a ve svém semifinálovém běhu skončila sedmá, Petržilková byla s výkonem 51,94 osmá. Členky bronzové smíšené štafety absolvovaly třetí čtvrtku během tří dnů a viditelně jim došly síly.

Vondrová zkusila semifinále rychle rozběhnout. "Ještě na třístovce jsem si věřila, pak mě to ňaflo. Poslední padesátka byla krizová," řekla. Byl to zřejmě její poslední start v sezoně. "Asi půjdu za paní doktorkou, ať se mi podívá na kotník, možná mi upadne od kotníku dolů levá noha... Ty závody tomu dávají zabrat, to mondo je tvrdé, v běhu mě to neovlivňuje, ale cítím to víc a víc po každém běhu," vysvětlila s poukazem na povrch na atletickém oválu.

Petržilková se cítila dobře při rozcvičování, ale pak jí došly síly. "Bohužel po 250 metrech už mě kleplo, už nebylo sil na ten závěr. Bohužel ještě asi nemám na to dost naběháno a natrénováno, abych běžela čtyři čtvrtky v takové kvalitě. Na druhou stranu, čtvrtá čtvrtka, zase pod 52..., co bych za to minulý rok dala jenom třeba v jednom závodě. Takže si myslím, že nemusím být zklamaná," zhodnotila svůj výkon.

Na rozdíl od Vondrové vydržela zdravá, měla by na začátku září startovat na mistrovství republiky družstev. "Uvidím, jak se budu cítit po regeneraci po těchto závodech. Pokud tam najdu ještě nějakou sílu, tak tam třeba zkusím ještě jeden závod v zahraničí," přemítala.

Jíchová rychleji dosud běžela jen jednou v životě. "Zas tak technicky povedený ten běh nebyl, byla to stejná konina jako (na domácím šampionátu) v Táboře, kdy jsem ten rytmus neměla ideální. Bylo fajn, že rychlostně to bylo docela dobré. Je to přece jen druhý čas kariéry, takže je to fajn. A pro mě je důležitý postup," řekla novinářům.

Do Budapešti přiletěla s cílem splnit olympijský limit, k němuž jí při mistrovství republiky v Táboře a čase 54,88 scházely tři setiny. Šanci bude mít v úterý večer, kdy je na programu semifinále.

Nejrychlejší byla Femke Bolová z Nizozemska, která svůj rozběh vyhrála s velkým náskokem a s vypuštěným závěrem za 53,39. Letošní světová jednička si chce v této disciplíně vynahradit zklamání ze smíšené štafety, kde její pád těsně před cílem připravil Nizozemsko o jistou medaili. "Nechci mluvit o tom, co se stalo v sobotu. Tentokrát jsem se na dráze cítila OK. Přijela jsem sem, abych předvedla maximum, ale pochopitelně ne v rozběhu," uvedla evropská rekordmanka.

Ve stejné disciplíně mužů postoupili do finále všichni favorité v čele se světovým rekordmanem Norem Karstenem Warholmem, který v Budapešti usiluje o třetí zlato z MS a měl nejlepší čas 47,09. Devatenáctiletý Jamajčan Roshawn Clarke se za ním vytáhl a vyrovnal světový juniorský rekord časem 47,34. Warholm byl v jeho věku o více než dvě sekundy pomalejší.

První zlato pro Burkinu Faso

Soutěž trojskokanů na mistrovství světa vyhrál Hugues Fabrice Zango z Burkiny Faso výkonem 17,64 metru a získal vůbec první atletické zlato pro tuto africkou zemi. Další dvě medaile si odvezou Kubánci Lázaro Martínez a Cristian Nápoles, které od sebe dělil jediný centimetr.

Zango je trojskanskou stálicí a byl při neúčasti zraněného obhájce titulu Portugalce Pedra Picharda favoritem, ale prosadil se až pátým pokusem, v němž předstihl oba Kubánce. Majitel bronzu z olympijských her a stříbra a bronzu z předchozích šampionátů se tak dočkal nejcennějšího kovu.

Jeden z dalších favoritů Jamajčan Jaydon Hibbert přišel o šanci ještě dříve, než se soutěž rozběhla. Teprve osmnáctiletý talent se letos zlepšil o neuvěřitelných 60 centimetrů na 17,87, ale hned při prvním nepovedeném pokusu se chytil za stehenní sval a už nenastoupil.

Rekord šampionátu na stovce

Američanka Sha'Carri Richardsonová vyhrála na mistrovství světa v Budapešti běh na 100 metrů v rekordu šampionátu 10,65 sekundy a ukončila sérii jamajských vítězství na nejkratší trati. Sprinterky z karibského ostrova Shericka Jacksonová a Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, jež usilovala o šesté individuální zlato v této disciplíně, skončily až za ní.

Američan Grant Holloway vyhrál závod na 110 metrů překážek a vybojoval třetí zlato v řadě v čase 12,96 sekundy. Soutěž trojskokanů ovládl Hugues Fabrice Zango z Burkiny Faso výkonem 17,64 metru a získal vůbec první atletické zlato pro tuto africkou zemi. Mezi diskaři zvítězil olympijský šampion Daniel Stahl ze Švédska. Obhájce titulu Slovince Kristjana Čeha porazil posledním pokusem dlouhým 71,46 metru.

Přetahovaná na disku

Dva nejlepší diskaři současnosti se v dramatickém průběhu přetahovali o vedení. Lídr letošních tabulek Čeh se v závěrečné sérii vyhoupl do čela hodem těsně za sedmdesátimetrovou hranici. Ale Stahl ještě našel sílu na odpověď a vylepšil rekord šampionátu. Zopakoval si tak triumf z roku 2019 z Dauhá. Bronz si zajistil Litevec Mykolas Alekna, jehož otec Virgilius slavil dvakrát zlato na MS v letech 2003 a 2005 a stal se i dvakrát olympijským