Jak se závodí s koronavirem? Lyles si doběhl pro medaili, dráhu pak opouštěl na vozíku

Noah Lyles (27) sprinterský double na pařížských hrách nezískal. Porazili ho zlatý Botswaňan Letsile Tebogo (21), krajan Kenneth Bednarek (25) a koronavirus. Extravagantní Američan po závodě prozradil, že byl pozitivně testován už v úterý ráno, s časem 19,70 sekundy i přes to vybojoval bronz. Rozplynul se mu ale sen o vyrovnání Usaina Bolta či Carla Lewise, kteří na jedněch hrách ovládli stovku dvoustovku i štafetu.

Čerstvě korunovaný vítěz královské stovky na dvojnásobné trati nedokázal udržet krok se zlatým Tebogem, který v pátém nejlepším čase historie a africkým rekordem ovládl závod v čase 19,46 sekundy, ani se svým americkým kolegou Bednarekem. Favorizovaný Američan tak zopakoval výsledek z her v Tokiu, kde také skončil třetí za svým méně známým krajanem a Kanaďanem Andrem de Grassem. Svůj čas po třech letech vylepšil o 0,04 vteřiny.

Tebogo vyhrál běh na 200 metrů. Enetpulse

Po doběhu se Lyles skácel k zemi a z dráhy ho museli odvést na invalidním vozíku. Ihned se tak začalo spekulovat o jeho zdravotním stavu. Před médii se americký reprezentant objevil v roušce a situaci vyjasnil. "Mám covid," uvedl. "Pozitivní výsledek mi vyšel v úterý kolem 5. ráno. Vzbudil jsem se se zimnicí a bolestí v krku. Rychle jsme šli do karantény v hotelu blízko olympijské vesnice a dostal jsem tolik léků kolik jsem jen legálně mohl."

Na otázku, zda uvažoval o odstoupení ze závodu odpověděl jednoznačné "ne". "Jakmile mi řekli, že je to možné, tak jsem závodit chtěl. Kdybych se do finále nedostal, bylo by to znamení, že odstoupit mám," dodal. "Určitě jsem měl lepší dny. Po tom závodě se mi motala hlava a cítil jsem bolest na hrudi. Po chvíli jsem ale popadl dech a vzpamatoval se. Teď se cítím mnohem líp, ale rozhodně to můj výkon ovlivnilo."

"Jsem na sebe pyšný víc než kdy předtím. Po třech dnech s covidem, kdy jsem neustále kašlal získat bronz… Byla to divoká olympiáda," prohlásil.

Sprinter se ještě musí rozhodnout, zda se zúčastní i mužské štafety na 4x100 metrů. "Ještě si promluvím s týmem," řekl Lyles. "Budu k nim upřímný a transparentní, rozhodnutí nechám na nich. Ať se stane cokoliv, tenhle tým to zvládne. Byl jsem s nimi na tréninku, vím, že mohou vyhrát a překonat tolik rekordů kolik si jen usmyslí," dodal.

"Není to olympiáda, kterou jsem si vysnil, ale zůstalo mi po ní v srdci spoustu radosti. Doufám, že si všichni tuhle show užili. Ať už jste mi fandili či ne, musíte přiznat, že jste koukali," uvedl později na sociální síti Instagram.

Letošní hry žádná pravidla týkající se onemocnění a účasti s ním nemají, Lyles se tedy na startovní čáru postavit mohl. Covid je ale v Paříži nevítaným hostem. Limitováno virem bylo také pět hráček australského týmu vodního póla a britský plavec Adam Peaty, kterému se i přes nákazu rovněž podařilo získat medaili.