Koulař Staněk vyhlíží OH, kvalifikaci vnímá jako finále. Zranění už ho příliš neomezuje

Koulař Tomáš Staněk (33) před odletem na olympijské hry do Paříže absolvuje ještě závod v německém Schönebecku. Chce si otestovat formu před kvalifikací, která ho pod pěti kruhy čeká 2. srpna. V současné světové konkurenci mezi vrhači ji vnímá prakticky jako finále, které bude na programu o den později. Ve středu to řekl novinářům.

Staněk bude před vrcholem sezony závodit na mítinku, kde v roce 2017 zaznamenal svůj dosud nejdelší pokus pod širým nebem 22,01 metru. "Je to menší mítink s dobrou atmosférou. Takový poslední test, jak se forma vyvíjí, graduje. Letos jsem si kvůli zranění tolik nezazávodil," uvedl český rekordman, kterého zbrzdilo zranění třísla z rozcvičky před plánovaným úvodním závodem sezony v Domažlicích.

Stihl se zotavit do mistrovství Evropy v Římě, kde obsadil pátou příčku, ale pak závodil jen dvakrát. Na konci června vynechal republikový šampionát ve Zlíně. "Tam jsem to tříslo trošku cítil, měl jsem tam něco málo s fascií, asi jsme to trošku přetáhli. Měl jsem před soustředěním, které bylo docela stěžejní a už by se nikam jinam nedalo vecpat. Potřeboval jsem hlavně udělat tu práci na soustředění," vysvětlil.

Zhruba před týdnem startoval v Székesfehérváru, kde obsadil šesté místo s výkonem 20,90. To je jeho letošní nejlepší vrh pod širým nebem. Tříslo ho v přípravě neomezuje. "Samozřejmě občas se ozve, když mu dám trošku víc počoudit, ale neozve se tak, že bych nemohl nic dělat. Jen chce tak opečovat, aby trošku povolilo. Víceméně mi dovoluje úplně všechno," řekl.

Cítí, že jeho forma narůstá. Na olympijských hrách bude startovat potřetí, v Riu de Janeiro 2016 i Tokiu 2021 vypadl v kvalifikaci. Na úvodní část soutěže se chce plně koncentrovat. "Na Evropě si to člověk může dovolit relativně pohlídat, ale počítám s tím, že pro mě to (na olympiádě) bude jeden závod a případně, když se všechno dobře sejde a bude to fajn, tak druhý závod (finále) za odměnu. Určitě si nebudu nic hlídat," plánoval.

Varuje ho zkušenost z loňského mistrovství světa v Budapešti, kde si chtěl kvalifikaci pohlídat a neuspěl. "Stálo mě to mrzuté okamžiky možná v nejlepší formě, co jsem v životě měl. Na nějaké podceňování nebo hlídání a šetření sil to na olympiádě nebude. Zvlášť v naší disciplíně," dodal.

Očekává, že se o olympijské zlato bude bojovat minimálně na hranici světového rekordu 23,56 metru a možná i za ní. A historické maximum podle něj nemusí ohrožovat jen současný rekordman Ryan Crouser. "Myslím si, že Joe Kovacs bude po americké kvalifikaci hodně hladový. On je tak neskutečně silově vybavený, že ten se roztočí a neví, jestli hodí 22 nebo 24. Když jsem viděl některé ty pokusy na americké kvalifikaci, tak mu to vypadlo a hodil 22,40. To je opravdu něco neuvěřitelného," konstatoval Staněk.