Jíchovou limitovalo koleno, čeká ji rezonance. Ani jsem nevěděla, jestli doběhnu, řekla

Překážkářka Nikoleta Jíchová (23) na olympijských hrách v Paříži laborovala s levým kolenem, v němž ji týden před vrcholem sezony začalo píchat. Čtvrtá žena letošního evropského šampionátu v Římě kvůli tomu týden nemohla běhat a byla ráda, že pod pěti kruhy alespoň startovala. V závěru opravy jí chybělo zrychlení, které by ji vyneslo na jednu ze dvou postupových příček.

Se silně zatejpovaným kolenem se Jíchová na Stade de France na rozdíl od ME nedostala na 400 metrů překážek pod hranici 55 sekund. "Týden do startu mě zničehonic začalo v tom koleně strašně píchat, při chůzi i při běhu. Nešlo ani klusat, takže ta poslední příprava tím bohužel byla hodně ovlivněná. Motivovala jsem se tím, že natrénováno mám a že když týden před závodem nebudu běhat, tak se zas tak nic nestane," řekla.

Poslední týden před olympiádou pro ni byl psychicky hodně náročný a s velkými obavami nastupovala i do nedělního rozběhu. "Tak jsem fakt nevěděla, jestli to doběhnu, takže mám radost, jak jsem to psychicky zvládla. Určitě je to věc, která mě hodně posílila psychicky, a je to obří zkušenost," svěřila se talentovaná běžkyně.

Po rozběhu už pro ni pondělní oprava byla psychicky jednodušší a věřila, že by mohla obsadit jedno ze dvou postupových míst. Nakonec doběhla čtvrtá za 55,31 sekundy se ztrátou 21 setin na druhou Jessie Knightovou z Británie.

Chybělo jí zrychlení v cílové rovince. "Nevím, čím to je. Jestli jsem nebyla vůbec prodýchaná tím, že jsem celý týden nic nedělala, nebo nevím, co to mohlo být. Doufala jsem, když jsem v té zatáčce byla v kontaktu, že tam zase zařadím to svoje turbo, ale to turbo prostě nepřišlo," posteskla si.

Hned v pondělí nebo v úterý půjde v olympijské vesnici na magnetickou rezonanci, aby se zjistilo, proč ji koleno bolí. "Zatím jsme ji nedělali spíš z takových těch společenských důvodů. Aby mě psychicky nerozhodilo, kdyby to koleno vypadalo hodně špatně," dodala Jíchová.