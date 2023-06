Po finále velká radost. Moderní pětibojařka Hlaváčková si vybojovala místo na OH v Paříži

Po finále velká radost. Moderní pětibojařka Hlaváčková si vybojovala místo na OH v Paříži

Lucie Hlaváčková se objeví na OH v Paříži.

Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková (17) díky úternímu postupu do finále Evropských her získala účastnické místo na olympijských hrách v Paříži. Oznámil to dnes český svaz na facebooku. Z Čechů dosud vybojovali kvótu pouze sportovní střelci Jiří Lipták, Jiří Přívratský, Petr Nymburský, Jakub Tomeček a Veronika Blažíčková.

Sedmnáctiletá Hlaváčková proklouzla do premiérového finále na velké akci v kariéře jako předposlední, osmá ze své semifinálové skupiny. Ve finále, které je na programu v sobotu, se bude rozdělovat osm účastnických míst do Paříže, ale pouze jedno pro každou zemi. A vzhledem k tomu, že 18 finalistek je právě z osmi zemí, má Hlaváčková už nyní olympijskou jistotu.