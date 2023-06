Čtvrtkařská smíšená štafeta v rekordu vyhrála ME družstev i Evropské hry

Čtvrtkařská smíšená štafeta v rekordu vyhrála ME družstev i Evropské hry

Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Vít Müller a Lada Vondrová vyhrála závod v první divizi mistrovství Evropy atletických družstev a získala zlato na Evropských hrách. Dva roky starý český rekord v Chorzówě vylepšila o dvě a půl sekundy na 3:12,34. Výhrou ke konečnému devátému místu českého týmu v první divizi ME družstev přispěla také oštěpařka Nikola Ogrodníková, která za 61,75 metru dostane z Evropských her stříbro.

Vondrová, která byla jako jediná ze současné sestavy u předchozího českého rekordu, v novém maximu finišovala jako první v papírově slabším běhu B. V silnějším rozběhu ale nikdo český čas nepřekonal, vítězné Polsko bylo o 53 setin pomalejší. "Věřili jsme, že by takový čas mohl stačit na nějakou medaili, ale že to bude ta nejcennější, to je teda překvapení," radovala se Petržilková. Za disciplínu, která měla na mistrovství Evropy družstev premiéru, si Češi připsali plný počet 16 bodů.

Ogrodníková skončila druhá

Ogrodníková (32) získala stříbro výkonem 61,75 metru vyhrála soutěž v první divizi mistrovství Evropy atletických družstev, ale celkově ji předčila Lotyška Lina Muzeová (30), která ve druhé divizi hodila ve čtvrtek 62,38.

Vicemistryni Evropy z roku 2018 Ogrodníkové se v Chorzówě povedl nejlepší závod v dosud nepříliš vydařené sezoně. Její první hod byl ještě pod padesát metrů, pak ale ukončila trápení z posledních třech závodů a vrátila se za šedesát metrů. Výkon 60,55 znamenal posun do čela první divize a na druhé místo Evropských her. Tuto pozici si pak čtvrtým pokusem díky sezonnímu maximu 61,75 upevnila.

"Za ten sezonní osobák jsem ráda, protože teď jsem se trochu trápila ty poslední závody. Mám od Kladna nový rozběh, docela s tím ještě bojuju, ale myslím, že jeden ten hod jsem chytla, což bylo dobré. A hlavně jsem týmu přinesla plný počet bodů, což bylo asi teď to hlavní," řekla Ogrodníková novinářům.

Cenný kov z Evropských her získala jako jediná z elitní divize. Druhá za ní skončila Němka Christin Hussongová, které ale výkon 60,05 stačil jen na celkové páté místo. Byly před ní bronzová Rakušanka Victoria Hudsonová (60,27) i čtvrtá Estonka Gedly Tugiová (60,19).

Staňkovi se nedařilo

Zklamáním skončila soutěž koulařů pro českého rekordmana Staňka. Ani se nepřiblížil hodům daleko za jednadvacet metrů, které pravidelně v této sezoně předváděl. Výkon pod dvacet a půl metru byl ještě horší než při propršeném Memoriálu Josefa Odložila, kdy na Julisce zapsal 20,60.

Nepatřičně se na něm podepsaly potíže s tříslem, které v Polsku řešil. "Už to bylo dobré, ale asi jsem to měl moc v hlavě. Asi jsem se tomu nějak bránil, uhýbal a technika se mi úplně složila. Pak ty nohy některé pokusy úplně stály a s otočkou to nemělo nic moc společného. Mrzí mě, že jsem týmu nedodal aspoň patnáct bodů, ale jsem aspoň rád, že přede mnou nebyla žádná země, která se na nás tlačí zespoda," zhodnotil závod Staněk.

Nedokázal najít žádné pozitivum. "Ani jeden z těch pokusů nebyl ani tréninkově dobrý, natož závodně. Prostě s tou koulí jsem se nikde nepotkal a bylo to, jak kdybych mlátil úplně do prázdna," líčil. Na soutěž chce rychle zapomenout. Spravit chuť si může v úterý na Zlaté tretře v Ostravě. "Musím se jinak naladit. Doufám, že tam už budu házet zase podle svého," dodal.

Český tým bezpečně míří k záchraně. Po 32 ze 37 soutěží mu patří desátá příčka v šestnáctičlenné první divizi.