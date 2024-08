Už to bylo dlouhé a náročné, smutnila čtvrtkařka Manuel. Na olympiádě skončila v semifinále

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel (19) obsadila v olympijském semifinále v Paříži celkově 22. místo v čase 51,42 sekundy a do finále nepostoupila. Juniorská mistryně Evropy absolvovala během tří dnů tři čtvrtky a ve finiši jí došly síly. Nejrychlejší byla v čase 49,08 Salva Ajd Násirová (26) z Bahrajnu, mistryně světa z roku 2019, která se vrátila na dráhu po odpykání dvouletého trestu za porušení antidopingových pravidel.

Manuel běžela spolu s Marileidy Paulinovou z Dominikánské republiky, stříbrnou z Tokia a mistryní světa z Budapešti, která s vypuštěným závěrem dosáhla času 49,21. Česká čtvrtkařka doběhla poslední a byla pomalejší než v opravách. Za svým osobním rekordem, který si vytvořila při čtvrtém místě na mistrovství Evropy v Římě, zaostala o 90 setin.

Mezi vyřazenými je překvapivě Jamajčanka Nickisha Pryceová, která se letos časem 48,57 zařadila na osmé místo všech dob.

Manuel už byla unavená. "Ta třetí čtvrtka byla náročná. Celkově už to bylo všechno náročné, strašně dlouhé. Tím, že jsme začínali už na Bahamách (v květnu), tak se to všechno táhlo. Už je cítit, že to bylo hodně čtvrtek," řekla mladá běžkyně, která na začátku května neúspěšně bojovala s ženskou štafetou o postup na OH. Ještě ji na konci srpna čeká juniorské MS v Peru.