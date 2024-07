Hejnová se dočká stříbra z OH 2012, v Paříži očekává překonání světového rekordu na překážkách

Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová (37) si pojede na olympijské hry do Paříže pro medaili. Atletickou kariéru sice už na jaře 2022 ukončila, ale 9. srpna v Parku šampionů v centru Paříže převezme stříbro z her v Londýně 2012. V dějišti olympiády stráví čtyři dny a chystá se do hlediště na atletické soutěže. Očekává, že v její bývalé disciplíně padne světový rekord. Řekla to ve středu novinářům.

Hejnová v Londýně doběhla třetí, ale po diskvalifikaci původní vítězky Natalji Anťuchové z Ruska se posunula na druhé místo. Mezinárodní olympijský výbor uspořádá během olympiády nový ceremoniál, při němž bývalou českou atletku doplní nově korunovaná vítězka Lashinda Demusová z USA a Jamajčanka Kaliese Spencerová, která původně doběhla čtvrtá.

"Ty emoce samozřejmě nejsou takové jako tenkrát. Myslím, že z těch tří pozic jsem dopadla nejlépe, jenom se mi změnila barva medaile. Těším se na to, mám z toho radost. Jsem ráda, že budeme vyhlášeny přímo na olympijských hrách a že si ty olympijské hry užiju z pozice diváka. Bude to něco jiného, než když jsme sama závodila," řekla světová šampionka z let 2013 a 2015.

Na olympijský Londýn nyní nemá medailovou památku, protože bronz musela odevzdat. "Teď zrovna byly nějaké akce a chtělo tu medaili dost lidí vidět. Říkala jsem, že ji nemám. Doma je prázdná krabička," poznamenala Hejnová.

Mohla si téměř svobodně vybrat dny, které bude chtít v Paříži strávit. "Takže jsem si samozřejmě podle atletického programu vybrala ty nejzajímavější disciplíny. Měla bych vidět semifinále a finále čtvrtky překážek. Semifinále a finále hladkých čtvrtek, jak mužů tak žen. (Oštěpař) Kuba Vadlejch tam má finále," vypočítala. Těší se i na samotnou Paříž a pár dní volna od téměř dvouletého syna Matyáše, kterého bude hlídat babička.

Od dob kralování Hejnové se čtvrtka překážek v ženském podání výrazně posunula. Američanka Sydney McLaughlinová stlačila světový rekord na 50,65 sekundy. Pod 51 sekund se dostala i evropská rekordmanka Femke Bolová z Nizozemska. Hejnová běžela nejrychleji ovál s překážkami za 52,83 sekundy. "Je to úplně šílené. Fakt se to posunulo úplně neuvěřitelně. Tyhle dvě holky jsou úplně někde jinde. Zbytek je na podobné úrovni, jako to bývalo, nebo se to zlepšilo o nějaký kousek. Ale tyhle dvě jsou v úplně jiných dimenzích," komentovala progres své bývalé disciplíny.

Obě aktuálně nejlepší běžkyně podle ní vedle talentu těží i z výborných fyzických dispozic. "Jsou obě hrozně vysoké, rychlé, což je základ. Obě běhají na čtrnáct kroků, zatímco valná většina holek běhá na patnáct. Už to je pro ně velká devíza, protože mají o krok méně v každé mezeře," hledala Hejnová tajemství jejich úspěchu.

Je přesvědčená, že přímý souboj dvou nejrychlejších žen historie na OH přinese další posun světového rekordu. "Když poběží spolu, tak to bude ještě něco jiného, bude to mít jiný náboj. Budou se rvát o zlato, takže věřím tomu, že ten čas stlačí k padesáti vteřinám," řekla Hejnová. Úřadující olympijská šampionka McLaughlinová a loňská mistryně světa Bolová se naposledy utkaly na mistrovství světa 2022 v Eugene. Zvítězila McLaughlinová v tehdejším světovém rekordu 50,68 s výrazným náskokem před stříbrnou Bolovou.

Česko bude mít na 400 metrů překážek zastoupení díky Nikoletě Jíchové. "Ta si musí jet na sebe, postupovat krok po kroku. Myslím, že pro ni je úspěch, že se jí podařilo splnit ten ostrý limit, že na olympiádě je," řekla Hejnová na adresu čtvrté ženy nedávného ME v Římě. Jíchovou má jako reprezentační trenérka pro sprinty a překážky pod drobnohledem.