Hvězdná exhibice: Duplantis a Warholm se před Diamantovou ligou v Curychu utkají na stovce

Světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis (24) a historicky nejrychlejší závodník na 400 metrů překážek Karsten Warholm (28) se utkají v běhu na sto metrů. Exhibiční duel je naplánovaný na 4. září, uskuteční se tedy v předvečer mítinku atletické Diamantové ligy v Curychu.

Stovku ani jeden z hvězdných atletů neběhá. Warholm má z roku 2017 osobní rekord 10,49 sekundy, Duplantis má nejlepší výkon 10,57 s mírně nepovolenou podporou větru 2,1 metru za sekundu z roku 2018, kdy byl ještě na střední škole. Švédský tyčkařský fenomén je vyhlášený tím, že mu k rekordním pokusům pomáhá rychlý rozběh. "Nevím, kdo je lepší, ale věřím si. Mám dobrou šanci," řekl švédské televizi SVT.

Olympijský šampion z Tokia Warholm, jenž na OH v Paříži doběhl druhý za Američanem Raiem Benjaminem, má víc zkušeností s během jako takovým. "Vyzval mě k tomuto souboji a musel jsem to přijmout," poznamenal pro norskou televizní stanici NRK. A dodal, že porážka od tyčkaře by pro něj byla trochu zahanbující.

Hlavní program tradičního mítinku Welklasse v Curychu je naplánovaný na 5. září. O den dříve se vedle sprinterského souboje Duplantis vs. Warholm uskuteční také soutěž ve skoku o tyči žen, která bude na vlakovém nádraží.