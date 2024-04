Duplantis vyhrál další mítink Diamantové ligy, zazářila také oštěpařka Kitagučiová

Švédský tyčkař Armand Duplantis (24) po triumfu v Sia-menu vyhrál i další mítink Diamantové ligy v Su-čou. Triumfoval výkonem rovných šest metrů. Světový rekord mu tentokrát odolal, laťku ve výšce 625 centimetrů třikrát shodil. Vítězný vstup do sezony má za sebou mistryně světa v hodu oštěpem Haruka Kitagučiová (26). Japonská atletka trénující v Česku rozhodla šestým pokusem dlouhým 62,97 metru.

Duplantis v tyčkařském sektoru znovu neměl konkurenci. Už na 592 centimetrech rozhodl o svém triumfu. Na šesti metrech měl za sebou čtyři platné pokusy a žádnou chybu, do té doby v aktuální venkovní sezoně ještě laťku neshodil. Ale zatímco před týdnem na první pokus skočil i světový rekord 624 centimetrů, tentokrát historické maximum nepřekonal. Jeho dalším startem bude 28. května Zlatá tretra v Ostravě.

"Dneska to nebylo úplně ono, ale pořád jsem se cítil dobře. Abych skočil světový rekord, musí se sejít dokonalé podmínky. Dneska to tak na rozběhu úplně nebylo," řekl Duplantis. "Teď se vrátím domů, pár týdnů potrénuji a pak se vydám do Ostravy," dodal.

Kitagučiová se rozjížděla pomaleji

Pomaleji se při úvodním startu v sezoně rozjížděla Kitagučiová. Svěřenkyně Davida Sekeráka byla po čtvrté sérii až sedmá, ale pak poprvé v soutěži poslala oštěp za 60 metrů a výkonem 61,44 se posunula na druhou příčku. Tím si zajistila šestý pokus, kterým předstihla i do té doby vedoucí Australanku Mackenzie Littleovou (62,12).

Stovku vyhrál Simbine

Mužskou stovku vyhrál Jihoafričan Akani Simbine, jenž časem 10,01 porazil i někdejší mistry světa z USA Christiana Colemana a Fredyho Kerleyho. Na vítězství na dvoustovce znovu nedosáhla mistryně světa ze stovky Američanka Sha'Carri Richardsonová. Po druhém místě ze Sia-menu tentokrát uhájila třetí příčku za 23,11 sekundy. Jasně vyhrála Britka Daryll Neitaová (22,62) před Američankou Anavií Battleovou (22,99).

Cílem závodu na 100 metrů překážek sice proběhla první světová rekordmanka Tobi Amusanová z Nigérie, ale ta byla před tím diskvalifikována za předčasný start a účastnila se pod protestem. Diskvalifikace jí zůstala, takže vyhrála olympijská vítězka Jasmine Camachová-Quinnová (12,63). Portoričanka na cílové šachovnici o setinu porazila dlouho vedoucí Bahamanku Devynne Charltonovou, světovou rekordmanku na 60 metrů překážek.

Diamantová liga bude pokračovat 10. května v Dauhá.