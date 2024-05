Duplantis v Ostravě těsně nepřekonal rekord. Vadlejch byl druhý, zářila česká čtvrtkařka

Hvězdný švédský tyčkař Armand Duplantis (24) jtěsně neozdobil Zlatou tretru v Ostravě světovým rekordem. Jeho třetí pokus na výšce 625 centimetrů byl velmi nadějný, ale laťka nakonec spadla. O zápis do historických tabulek se olympijský vítěz a mistr světa i Evropy pokoušel navzdory větrnému počasí a mokrému sektoru, k suverénnímu vítězství mu stačilo překonat rovných šest metrů.

Česká atletická jednička Jakub Vadlejch našel v oštěpařském sektoru při třetím startu v sezoně poprvé přemožitele, výkonem 86,08 prohrál o 118 cm s Němcem Julianem Weberem. O další vrchol z domácího pohledu se postarala osmnáctiletá čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel, jež splnila časem 50,59 sekundy limit pro účast na olympijských hrách v Paříži. V závodě obsadila druhé místo.

Na mítinku kategorie Continental Tour – Gold byla druhá také oštěpařka Petra Sičaková. V soutěži poznamenané v předprogramu deštěm podlehla výkonem 60,42 o pouhých pět centimetrů mistryni světa Haruce Kitagučiové z Japonska. Bronzová umístění vybojovali tyčkaři Amálie Švábíková s Davidem Holým a Nikoleta Jíchová v běhu na 400 metrů překážek.

Holý si vyrovnal osobní rekord

Duplantis už po druhém skoku v soutěži a překonání 582 cm měl jisté vítězství. Ostatní soupeři se dostali maximálně na 562 včetně českého šampiona Holého, který si vyrovnal osobní rekord a podělil se o třetí místo s Belgičanem Benem Broedersem; před nimi skončil ještě s nejlepším zápisem Francouz Ethan Cormont.

Fenomenální Švéd, který loni v Ostravě přeskočil 612 cm, pak až napotřetí zdolal šest metrů, ale nakonec dopřál divákům i pokusy o rekord. Dva byly beznadějné, při třetím nechybělo mnoho, aby Duplantis přidal další centimetr k dubnovému výkonu na Diamantové lize v Sia-menu.

Armand Duplantis při pokusu na Zlaté tretře. AFP

Stříbrný olympijský medailista Vadlejch se poprvé v sezoně nedostal za 87 metrů. Nejdál hodil hned napoprvé, ale Weber ho ve druhé sérii překonal a pořadí, stejné jako na předloňském mistrovství Evropy v Mnichově, už se nezměnilo. Německý oštěpař čtyřikrát v závodě hodil za 85 metrů, Vadlejchův druhý nejlepší výkon ze tří zapsaných měřil 83,43.

Talentovaná Manuel poprvé pokořila hranici 51 sekund a zařadila se na čtvrté místo v domácích historických tabulkách. Loňskou juniorskou mistryni Evropy porazila pouze stříbrná medailistka z loňského světového šampionátu Polka Natalia Kaczmareková (50,09).

Lurdes Gloria Manuel se v Ostravě stala nejrychlejší českou čtvrtkařkou tohoto tisíciletí. Profimedia

Manuel má v českých tabulkách před sebou už jen hvězdy minulosti - Jarmilu Kratochvílovou (47,99), Taťánu Kocembovou (48,59) a Helenu Fuchsovou (50,21). Přeskočila například domácí jedničku posledních let Ladu Vondrovou (50,92), jež v Ostravě doběhla čtvrtá za 51,26.

Osobní maximum si Manuel vylepšila o 64 setin a o pouhé dvě se zařadila na druhé místo letošních juniorských světových tabulek. "Když jsem viděla ten čas, tak jsem měla nesmírnou radost a nemohla jsem tomu uvěřit," radovala se. Limit pro účast na OH v Paříži má hodnotu 50,95.

Švábíková nestačila jen na vítězku OH

Sičaková si druhého místa mezi oštěpařkami hodně vážila. "Vzhledem k tomu, co tam bylo za soupeřky a že jsem je zvládla přehodit. Přeju to i té Haruce. Kdybych ji přehodila, nevím, jak by to vypadalo. Hodila tam 63, bohužel to přešlápla. První, druhá, dobrá práce trenéra," řekla svěřenkyně Davida Sekeráka.

Jíchová si zaběhla letošní maximum 55,20, její přemožitelky se dostaly pod 55 sekund. Zvítězila mistryně světa ve čtvrtkařské štafetě Cathelijn Peetersová z Nizozemska za 54,31 přesně o půl sekundy před Britkou Linou Nielsenovou.

Amálie Švábíková zdolala 454 cm. AFP

Švábíková, jež už letos přeskočila 465 cm, zdolala v soutěži přerušené kvůli přepršce 454. Ve složitých podmínkách se předtím napotřetí zachránila na své základní výšce 444. "Oddychla jsem si. Říkala jsem si, že jsem nepřijela do Ostravy nezaložit, že musím aspoň založit," řekla. Před přerušením se do soutěže vůbec nedostala. "Přes hodinu čistého času jsem čekala na první pokus a došla mi energie. V rozběhu mi to netáhlo, i to tak vypadalo na těch skocích," dodala Švábíková.

Nestačila pouze na olympijskou vítězku z Ria de Janeiro Katerinu Stefanidiovou z Řecka (464) a halovou mistryni světa Molly Cauderyovou z Británie, jež překonala 484 cm a neuspěla až s pokusy o vylepšení vlastního letošního světového maxima.

O nejlepší světový výkon roku se postaral na osmistovce Alžířan Džamál Sedžatí, který se do čela letošních tabulek dostal časem 1:43,51 o čtyři setiny a o 27 setin zaostal za 21 let starým rekordem mítinku Keňana Wilfreda Bungeie.

Andre de Grasse vyhrál na Zlaté tretře stovku i dvoustovku. AFP

V koulařském sektoru při absenci zraněného Tomáše Staňka potvrdil roli favorita lídr letošních evropských tabulek Leonardo Fabbri. Italský vicemistr světa, který se letos zlepšil na 22,95 metru, zvítězil výkonem 22,40. Za 22 se dostal o devět centimetrů ještě Američan Jordan Geist.

Sprinty skončily v Ostravě triumfy favoritů. Halová vicemistryně světa Ewa Swobodová vyhrála stovku za 11,05, olympijský vítěz z dvoustovky Andre de Grasse z Kanady má ze Zlaté tretry dokonce double. Na stovce získal i skalp tokijského šampiona z nejkratšího sprintu Itala Marcella Jacobse, před nímž proběhl cílem i Jamajčan Ryiem Forde. Desetisekundová hranice ale zůstala nepokořená, De Grasse za ní zaostal o desetinu. Na dvoustovce dosáhl času 20,09.