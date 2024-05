Oštěpař Vadlejch v zájmu OH omezí závodní program, vynechá i Odložilův memoriál

Oštěpař Jakub Vadlejch (33) bude v olympijské sezoně závodit méně než dříve, vynechá i oblíbený Odložilův memoriál. Uvedl to na webu Dukly. Ostrý start stříbrného medailistu z olympijských her v Tokiu čeká v pátek na mítinku Diamantové ligy v Dauhá.

Aktuálně nejlepší český atlet se v Dauhá utká s olympijským vítězem a úřadujícím světovým šampionem Níradžem Čoprou z Indie. V Kataru by Vadlejch rád navázal na dřívější kvalitní výkony, právě zde před dvěma lety poprvé hodil za 90 metrů. Tehdy byl druhý a stejnou pozici obsadil i loni. "Znovu bude záležet na podmínkách. Uvidíme, zda organizátoři otočí rozběh, kdyby bylo potřeba. Vítr je pokaždé jiný. Hlavně tam je ale vždycky teplo, což mi sedí. Chtěl bych zužitkovat, co jsem natrénoval. Historicky jsem tam nikdy nehodil pod 86 metrů. Věřím, že to poletí i tentokrát," řekl před odletem.

V aktuální sezoně už má zapsaný výkon rovných 87 metrů, který předvedl v polovině března z plné přípravy v Potchefstroomu. "Byl to brzký start. Už tehdy jsem se cítil moc dobře a stejné je to i nyní. Odtrénoval jsem vše, co jsme s koučem naplánovali. K ruce jsem měl i osobního fyzioterapeuta, což považuji za velké plus. Vše bylo řízené, víc jsem se o své tělo mohl opřít," vrátil se třiatřicetiletý svěřenec světového rekordmana Jana Železného k soustředění v Jihoafrické republice.

Po Dauhá zamíří na závěrečný kemp do Turecka a pak se 28. května představí českým fanouškům na Zlaté tretře. Se starty ale bude tentokrát šetřit. Po ostravském mítinku bude závodit až na červnovém mistrovství Evropy v Římě. Na Memoriálu Josefa Odložila, který šestkrát za sebou vyhrál, tentokrát 3. června k vidění nebude. "Nedá se nic dělat. Nesmím to přepálit. Stěžejní výkon chci předvést na olympiádě, musím být fit," vysvětlil trojnásobný medailista z MS.

V plánu má republikový šampionát ve Zlíně a do Paříže před OH pojede ještě na červencový mítink Diamantové ligy.