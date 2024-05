Šampion Čopra dorazil do Ostravy jako host. S Vadlejchem máme dobrou rivalitu, říká

Olympijský vítěz a úřadující mistr světa v hodu oštěpem Níradž Čopra (26) raději trénuje v zahraničí, aby unikl pozornosti. V Indii je velmi populární, ale s hráči kriketu se měřit nemůže. Řekl to novinářům na mítinku Zlatá tretra v Ostravě, kam kvůli zranění dorazil jen jako host.

Šestadvacetiletý Ind má miliony sledujících na instagramu, v rodné zemi je celebritou. "Spousta lidí mě poznává. Když jdu ven, chtějí se fotit a tak," vyprávěl. I proto se připravuje v cizině. "Je to dobré, že mě lidé mají rádi, ale chci se soustředit na oštěp. Někdy se do Indie vracím, ale většinu času trénuji v zahraničí. Možná po Paříži budu trávit v Indii víc času," doplnil Čopra.

Svými úspěchy zvedl v Indii zájem o oštěp a atletiku jako takovou, ale nejpopulárnějším sportovcem své vlasti zdaleka není. "Já nejsem tak slavný jako hráči kriketu. Kriket je v Indii jiný svět," poznamenal Čopra.

Základnu má v polské Spale, což je dvě a půl hodiny cesty autem od Ostravy. Organizátoři tamní Zlaté tretry ho požádali, aby přijel, i když házet kvůli zraněnému přitahovači na noze nemohl. "Jsem tady, protože opravdu respektuji Jana Železného. Tohle je jeden z mých oblíbených mítinků. Když jsem byl dítě, tak jsem rád sledoval tuto soutěž," netajil se Čopra obdivem ke světovému rekordmanovi Janu Železnému, který je ředitelem Zlaté tretry.

V začátcích studoval Železného techniku

Když s oštěpem začínal, studoval Čopra Železného techniku z videí na internetu. "Opravdu obdivuji techniku Jana Železného, protože jeho technika je dokonalá. Nesnažím se házet jako Jan Železný, protože každý má svůj styl, ale snažím se být také dokonalý," svěřil se.

Nezávodí tak často jako jiní oštěpaři. Mítinky si vybírá a startuje, pokud je stoprocentně fit. To před Zlatou tretrou nebyl. "Není to tak vážné, ale nechtěl jsem to riskovat, protože jsem něco ucítil v házecím tréninku. Kdybych závodil, mohlo by se to zhoršit. Olympiáda je hlavní soutěž," vysvětlil.

Čopra má ve sbírce olympijské zlato i světový titul, ale devadesátimetrová hranice mu pořád odolává. Jeho osobní rekord má hodnotu 89,94 metru. "Hodněkrát jsem hodil přes 88, 89 metrů. Spousta lidí tohle neobdivuje, chtějí devadesát metrů. Ale pro mě je stabilita důležitější," řekl Čopra.

Oceňuje vztah se stříbrným olympijskou medailistou Jakubem Vadlejchem i dalšími elitními oštěpaři. "Jakub Vadlejch je můj dobrý kamarád. Je to fajn chlap. Obdivuji ho. Když závodíme, je to dobrá rivalita. Je to zdravá rivalita mezi mnou, Jakubem, Petersem, Weberem, Helanderem," vyjmenoval Čopra lídry současného světového oštěpu.