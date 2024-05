Dozvuky GP Miami: Lando konečně vystoupil z vedlejší role, pak mu ale vedení F1 zavařilo

Vzhledem k pokračující dominanci Maxe Verstappena (26) a skutečnosti, že floridský okruh patří od zařazení do kalendáře v roce 2022 k nejhorším v seriálu, jsem se na Velkou cenu Miami zrovna dvakrát netěšil. I když trať opět nedokázala zaujmout, dobře načasovaný safety car alespoň přinesl fanouškům F1 nového vítěze. Lando Norris (24) se dočkal, a i proto je jednička McLarenu hlavním tématem tradičního ohlédnutí.

Norris už je hlavní hrdina

Lando Norris, podobně jako jeho jmenovec ve filmové sérii Star Wars, byl ve formuli 1 vždy vedlejší postavou. Občas na sebe sice strhl pozornost, ale častěji hrál hlavně druhé housle Verstappenovi, Hamiltonovi či Leclercovi. O víkendu se však konečně stal hlavním hrdinou.

Nešlo jen o to, že vyhrál závod, ale také o to, jak ho ovládl. Jistě, do čela ho vyneslo štěstí v podobě safety-caru, ale i tak musel následně odpracovat obrovskou porci práce, zvládl to však s bravurou a lehkostí. V úvodu držel s Verstappenem krok, v klíčových momentech se pak snadno od Nizozemce odpoutal. Norrisův McLaren byl v průměru o 0,3 sekundy na kolo rychlejší, než vůz úřadujícího šampiona.

Kritika Norrise v minulosti spočívala v tom, že se nechal přelstít, když měl šanci ochutnat vítězství. Tentokrát ale Brit vypadal spíše jako muž, který je zvyklý závody vyhrávat, ač to byl jeho vůbec první triumf. Žádné chyby, žádné vystresované vzkazy přes týmovou vysílačku, žádné pochybnosti o tom, že se konečně postaví na nejvyšší stupínek pódia. Nic takového.

Vždy bylo jasné, že Norris je dostatečně talentovaný na to, aby obstál proti komukoli. V minulém sloupku jsem dokonce psal, že bych mu věřil i v konfrontaci s Verstappenem, Hamiltonem nebo Alonsem, kdyby všichni jeli ve stejných strojích. Nyní také ukázal, že má i dobré mentální nastavení.

Dlouhé čekání na první vítězství v posledních letech Norrise velmi tížilo. Když nyní toto břemeno konečně shodil z ramen, mohli bychom být brzy svědky toho, že se zařadí mezi nejlepší.

Zůstane McLaren pořád rychlý?

V této sezoně Red Bull dostával najevo hlavně od Ferrari, že mu roste zdatný rival. V Miami ale čelili úřadující šampioni úplně jiné hrozbě – té od McLarenu.

Britský tým si od vylepšení, které na Floridu přivezl, hodně sliboval. Ale i samotné inženýry jistě překvapilo, jak rychlý vůz představili. Po většinu víkendu byl monopost MCL38 nejrychlejším vozem na startovním roštu.

Norris se v prvních dvou kvalifikacích na sprintový závod umístil na prvních místech, v hlavním závodě se pak rychle ukázalo, že on a Oscar Piastri jsou dva nejrychlejší muži v celém poli. Australan bleskově odstartoval a posunul se na druhé místo a poté se držel na dostřel Verstappenovi. Jeho týmový kolega rychle zapomněl na špatné úvodní kolo, předjel Red Bull Sergia Péreze, poté se dostal před Ferrari a po zásahu safety caru už nechal všechny v prachu.

Závodní tempo McLarenu bylo tak silné, že kdyby tým neměl v kvalifikaci na hlavní závod problémy, dostat ze svého vozu to nejlepší na nejměkčí směsi pneumatik, mohly oba vozy jezdit v neděli na prvním a druhém místě se slušným náskokem před ostatními.

Je příliš brzy předpovídat, jestli se McLaren přihlásil do boje o titul, závod v Miami mohla být jen jednorázová záležitost. Nicméně pro dramatičnost seriálu je každá taková zápletka skvělá věc.

Zbytečná politická kaňka

Jestli něco pokazilo jinak snový víkend pro McLaren a Norrise, pak to byla zcela jistě situace, při které se závodníci ocitli mimo svůj sektor sportu.

Už před závodem byl spatřen Donald Trump, jak si před závodem prohlíží garáže McLarenu. Tým rychle vysvětlil, že nebyl jejich hostem a že to byla F1 a organizace FIA, která je požádala, aby exprezidenta USA paddockem provedli. Nicméně směrem na britskou stáj stejně zamířila obrovská kritika, stejně jako na samotného Norrise, který byl spatřen, jak s Trumpem po svém vítězství hovoří a třese si s ním rukou.

Čtyřiadvacetiletý mladík, který prožil jeden z nejlepších dnů svého života, díky tomu následně schytal na sociálních sítích neskutečné množství nadávek a urážek. Ať mu to vadí, nebo ne, není to něco, čemu by měl být vystaven.

Všechna tato nenávist by však měla směřovat spíše na řídící orgán F1. Tým i mladý jezdec byli naprosto bezprecedentně postaveni do situace, která logicky skončila skandálně.

Vedení F1 si navíc touto aktivitou protiřečí. Vždyť v poslední době vyzývalo k tomu, aby se politika nepletla do sportu. Tehdy šlo o umravnění Lewise Hamiltona nebo Sebastiana Vettela, kteří se vymezovali proti rasismu či homofobii a kritizovali zařazení závodu v Saúdské Arábii, kvůli otázkám týkajících se dodržování lidských práv.

A nyní s velkou pompou přivítali na závodě v Miami pravděpodobně největší a nejkontroverznější politickou osobnost na světě, a dokonce Trumpovi dovolili nosit baseballovou čepici s nápisem jeho volebního hesla pro letošní prezidentské volby.

Možná bývalo tradicí, že se Velkých cen účastnila hlava státu hostitelské země. Trump ale aktuálně rozhodně není americkým prezidentem, ať si to chce přiznat, nebo ne.