Staněk nedokončil po hromadné nehodě sprint F2 v Imole, vyhrál Colapinto

Český závodník Roman Staněk (20) nedokončil sprint formule 2 v italské Imole a další body do pořadí šampionátu nepřidal. Dvacetiletý jezdec týmu Trident doplatil po startu na hromadnou kolizi několika soupeřů a nenavázal na triumf z březnového sprintu v Melbourne. Zvítězil Argentinec Franco Colapinto před Estoncem Paulem Aronem. Třetí dojel lídr šampionátu Zane Maloney z Barbadosu.

Staněk skončil v kvalifikaci sedmý a díky obrácenému pořadí na startu začínal ze čtvrté příčky. Ještě před vjezdem do první zatáčky se ale zapletl do hromadné nehody, na niž doplatili také Nor Dennis Hauger, Francouz Isack Hadjar, Brazilec Enzo Fittipaldi či Joshua Dürksen z Paraguaye. Staněk skončil poté mimo trať a kvůli defektu odstoupil.

Rodák z Valašského Meziříčí nebodoval v šestém z letošních sedmi závodů. Uspěl jen ve sprintu v Melbourne, kde zvítězil. Na kontě má nadále 10 bodů a v pořadí šampionátu klesl na 16. místo.

Hlavní závod je na programu v neděli v 10:00. Z prvního místa do něj odstartuje Brazilec Gabriel Bortoleto. Staněk začne ze sedmé příčky.