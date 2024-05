MS v hokeji ONLINE, den devátý: Duo z Bostonu? Jasno bude v neděli. Český tým opustí Kovařčík

Světový šampionát v Praze a Ostravě měl v sobotu na programu šest zápasů, v akci opět byla také domácí reprezentace. Už i s Martinem Nečasem, jenž se k týmu připojil po poledni po vypadnutí Caroliny z play off NHL, si poradila s Velkou Británií 4:1. Blíží se i rozuzlení možného příletu bostonských útočníků Davida Pastrňáka a Pavla Zachy. Další aktuality najdete v online přenosu Livesport Zpráv.

Zápasy

Novinky

23:47 – Kádr české reprezentace opouští Michal Kovařčík, útočník finského Karpatu se nevejde na soupisku po zařazení Martina Nečase.

23:15 – Na šampionátu v Česku padl rekord. Švédsko nasázelo Lotyšsku ve druhé třetině tři góly během 26 vteřin, což se žádnému jinému týmu v historii MS rychleji nepovedlo.

22:42 – V ostravské skupině B nezaváhali Slováci, kteří přehráli Francii 4:2. Dvěma trefami a jednou asistencí se v jejich dresu blýskl útočník Libor Hudáček. Předposlední duel skupinové fáze čeká Slovensko proti Lotyšsku v neděli od 20:20.

Sestřih zápasu Francie – Slovensko. Livesport CZ + SK

22:33 – Češi vyhráli na mistrovství světa v Praze nad Velkou Británií 4:1 a posunuli se do čela skupiny A. U všech českých gólů byl kapitán Roman Červenka, který si připsal čtyři asistence. Dvě branky a jednu finální přihrávku zaznamenal Lukáš Sedlák. Svěřenci trenéra Radima Rulíka vedou o jeden bod před Švýcarskem a Kanadou, které odehrály o zápas méně, a mají jistotu, že skončí nejhůře třetí. Poslední zápas ve skupině český tým odehraje v úterý od 16:20 proti Kanadě.

Sestřih zápasu Česko – Velká Británie. Livesport CZ + SK

19:28 – Martin Nečas nastoupí proti Velké Británii ve druhém útoku spolu s Palátem a Tomáškem. Dominik Kubalík, který s nimi hrál doposud, klesl do třetí formace, v níž nahradí Davida Kämpfa. Do branky se vrátí Lukáš Dostál.

19:22 – Neděle bude pro národní tým zásadním dnem. Generální manažer reprezentace Petr Nedvěd potvrdil, že během ní se rozhodne, zda reprezentaci posílí bostonští spoluhráči David Pastrňák a Pavel Zacha. "S Davidem a Pavlem jsme se během odpoledne spojili, oba mají zájem přijet. Po dvou těžkých sériích play off jsou samozřejmě lehce 'obouchaní'. Zítra ráno absolvují zdravotní prohlídku v Bostonu. Pokud dopadne dobře a klub je uvolní, pokusíme se jim najít nejrychlejší let do Prahy," uvedl vpodvečer Nedvěd.

18:53 – Němci udělali další krok do čtvrtfinále. S Polskem sice měli v Ostravě dost práce, ale vybojovali vítězství 4:2 a v neúplné tabulce skupiny B jim patří druhé místo za suverénním Švédskem. V dresu obhájců loňského stříbra se dvakrát střelecky prosadil John-Jason Peterka.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

18:40 – Finsko na MS zaznamenalo už třetí porážku, Kanadě podlehlo 3:5 a v tabulce pražské skupiny A zůstává před zápasy s Dánskem a Švýcarskem na čtvrtém místě. Pod triumf Javorových listů se bilancí 1+2 podepsal Owen Power.

Sestřih zápasu Kanada – Finsko. Livesport CZ + SK

16:20 – Podle informací iSport.cz se o budoucnosti Pastrňáka a Zachy rozhodne v neděli, kdy oba v Bostonu čeká zdravotní prohlídka. Pokud čeští forvardi projdou, dorazí na světový šampionát bojovat o medaile.

15:09 – Švédsko sice ztratilo v utkání s Lotyšskem vedení 2:0, nakonec však dokráčelo k přesvědčivému vítězství 7:2, naplno bodovalo i v pátém zápase na MS a zajistilo si postup do čtvrtfinále. Seveřané duel rozhodli v rozmezí 26 sekund druhé třetiny, kdy dali tři góly a zlomili odpor obhájců bronzových medailí.

Sestřih zápasu Lotyšsko – Švédsko. Livesport CZ + SK

14:48 – Švýcaři zatím procházejí turnajem vítězně, naposledy zničili i díky třem bodům Kevina Fialy a Nica Hischiera Dánsko 8:0, zajistili si účast v play off a vrátili se na první místo skupiny A před českou reprezentaci. Do boje o čelo tabulky odpoledne promluví i Kanaďané a Finové, které čeká vzájemné utkání v 16:20.

Statistiky utkání. Livesport

13:55 – "Zahrát si doma je sen každého českého hráče. Jsem rád, že tady mohu být," řekl médiím Nečas a vzápětí se vyjádřil k večernímu duelu s Británií: "Nepřijel jsem sem odpočívat. Ale uvidíme, domluvíme se s trenérama." Více informací v článku.

13:27 – Nečas už se fotil v novém dresu, oblékat bude číslo 98 – stejně jako před šesti lety na MS v Kodani. Volná tak zůstává "88", kterou v NHL nosí forvard Caroliny i David Pastrňák. Naznačují tím snad něco zástupci reprezentace?

13:11 – Čerstvá posila výběru Radima Rulíka už se pomalu zabydluje v kabině českého národního týmu. Nečas má za sebou první pozdravy i vybalení výstroje.

12:43 – Útočník Caroliny už dorazil do pražského dějiště šampionátu, míří na týmový mítink. "Večer chce hrát," uvedl po poledním tréninku před duelem s Brity asistent trenéra Jiří Kalous.

12:27 – Nečas už je v Praze, na dopoledním rozbruslení národního týmu však chyběl. Podle slov asistenta trenéra Jířího Kalouse je na cestě do O2 areny, nad jeho případným startem proti Britům však visí otazník.

12:23 – "Pavel je dlouhodobě rozhodnutý na mistrovství přijet, taková je i dohoda s reprezentací. V play off nebyl vážně zraněný, nic tomu nebrání. Myslím si, že s Davidem přijedou oba, ale samozřejmě to nevím jistě. V průběhu dne ještě uvidíme," uvedl pro server iDNES.cz otec Pavla Zachy.

11:02 – Vedení hokejové reprezentace potvrdilo zájem posílit tým na mistrovství světa v Praze o útočníky Davida Pastrňáka a Pavla Zachu z Bostonu. Bruins v noci na sobotu prohráli s Floridou šestý zápas druhého kola play off 1:2 a sezona NHL pro ně skončila. Oba hráče chtějí ještě během dneška kontaktovat generální manažer reprezentace Petr Nedvěd se svým asistentem Martinem Havlátem. "Spojí se s nimi v průběhu dnešního dne,," uvedl tiskový mluvčí reprezentace Ondřej Kalát.

07:00 – "Zdravotní prohlídka dopadla dobře, Martin se vrací domů. Přiletět by měl zítra (v sobotu) v 10:30," řekl o příletu Martina Nečase České televizi Petr Nedvěd.

06:55 – Britové patří mezi oblíbené soupeře české reprezentace. Národní tým proti outsiderovi, který na letošním MS nezískal zatím ani bod, dosud nastoupil dvakrát a byly z toho dvě vysoké výhry – 5:1 a 6:1.

Vzájemné zápasy Česka a Velké Británie. Livesport

06:50 – Čeští fanoušci si mohou mnout ruce. Poté, co si generální manažer národního týmu Petr Nedvěd plácl s útočníkem Caroliny Martinem Nečasem, skončila v zámoří sezona také Bostonu. Bruins nestačila v šestém zápase čtvrtfinálové série play off NHL s Floridou ani trefa Pavla Zachy, který otevřel skóre zápasu, v jehož dalším průběhu už se však radovali jen Panthers (1:2). Pokud vše (výstupní testy a zdravotní prohlídky) dopadne dobře, je vedle posledního střelce Bostonu této sezony volný pro MS také hvězdný David Pastrňák. Více informací v článku.

06:40 – České hokejisty čeká po úspěšně zvládnutém duelu s Rakouskem (4:0) na domácím světovém šampionátu v Praze další souboj s outsiderem. V sobotu se soubor trenéra Radima Rulíka, který během dopoledne doplní i útočník Caroliny Martin Nečas, postaví Velké Británii.