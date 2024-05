Nečasova premiéra? Už večer proti Britům. Jsem ready, nepřijel jsem odpočívat, řekl

Krátce před polednem vyrazil z letiště v pražské Ruzyni, po půl jedné už byl v O2 areně. Útočník Martin Nečas (25) zvládl po pátečním vyřazení Caroliny bleskový přesun do Česka a jako očekávaná spása a velká hvězda posílil hokejovou reprezentaci na mistrovství světa. Druhý nejproduktivnější Čech v této sezoně NHL stihl týmový mítink, vyzvedl si dres s číslem 98 a už večer si v něm může odbýt premiéru. "Bylo by fajn začít hned," řekl, když zhruba sedm hodin před utkáním s Brity předstoupil před novináře.

Co pro vás znamená zahrát si na mistrovství světa, které hostí Česko? V situaci, kdy není úplně jiná vaše budoucnost v NHL…

"Je to sen každého českého hráče. Samozřejmě mou prioritou bylo vyhrát Stanley Cup, nicméně když jsme vypadli, myšlenky mi mířily sem na šampionát. Jsem rád, že jsem se připojil co nejdřív a že tady můžu být."

Máte za sebou dlouhou cestu přes noc, nastoupíte večer proti Británii?

"Uvidíme, jsem ready. Ještě jsem pořádně nemluvil s trenéry, ovšem nepřijel jsem sem odpočívat. Myslím, že bude dobré začít už dnes."

S realizačním týmem jste už nějakou dobu v kontaktu. Bavili jste se o vaší roli v týmu?

"Ještě ne, všichni se to dozvíme večer. Jsem tu zatím chvilku, všechno je to narychlo. S trenéry jsem měl zatím jen zběžný mítink…"

Váš přesun a posezonní procedury v Carolině proběhly velice rychle. Měl jste takový scénář připravený?

"Výstupní lékařskou prohlídku jsem dělal rovnou po zápase s doktory. Snažil jsem se to zvládnout s ohledem na národní tým co nejrychleji. Ještě ráno jsem měl v Americe schůzku s trenéry a odpoledne jsem vyrazil."

Přivezl jste si z play off nějaké šrámy?

"Nějaké mám, ovšem bližší podrobnosti si nechám pro sebe. Není to nic, co by mi bránilo hrát."

Preview zápasu Česko – Velká Británie. Livesport CZ + SK

Sledoval jste na dálku, jak si vedou Češi na šampionátu?

"Viděl jsem všechny zápasy, až na ten poslední, kdy jsem byl v letadle. Kluci zatím hráli dobře, fanoušci je ženou dopředu. Měl jsem z toho až husí kůži, když jsem viděl, kolik lidí na zápasy chodí. A to nejenom na české, ale i ostatních týmů. Psal jsem si hráči, které znám z Kanady, říkali, že jsou nadšení. Takže opravdu první myšlenky potom, co jsme vypadli z play off, jsem měl na tohle mistrovství."

Zpráva o tom, že se k týmu připojíte, vyšla najevo během pátečního utkání s Rakouskem. A publikum v O2 areně ji přijalo bouřlivým potleskem. Jak se to poslouchá?

"Národní tým je srdeční záležitost, navíc se hraje v Česku, těším se na první start. Doufám, že to dotáhneme co nejdál."