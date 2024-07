Mercedes v Silverstonu ovládl kvalifikaci VC, ze Russellem dojel Hamilton

Kvalifikaci na Velkou cenu Británie formule 1 v Silverstonu ovládli jezdci Mercedesu. Vyhrál George Russell (26) před týmovým kolegou z Mercedesu Lewisem Hamiltonem (39), třetí příčku obsadil další Brit Lando Norris (24) z McLarenu. Úřadující mistr světa Max Verstappen (26) z Red Bullu skončil čtvrtý. Nedělní závod odstartuje v 16 hodin.

Russell zvítězil časem 1:25,819 a v neděli tak bude mít ideální pozici navázat na šest dní starý triumf z Velké ceny Rakouska. Šestadvacetiletý pilot zaznamenal druhou pole position v sezoně a celkově třetí v kariéře. Start z prvního místa však zatím ve vítězství proměnit nedokázal.

"Na začátku sezony by mě vůbec nenapadlo, že bych tady mohl vyhrát kvalifikaci. A první dvě místa pro Mercedes a ještě Lando na třetím, to je prostě bomba," řekl Russell. "Tohle je bez debaty jedno z nejlepších sobotních odpolední v kariéře," dodal.

Sedminásobný mistr světa Hamilton byl na druhém místě o 171 tisícin pomalejší než Russell. Devětatřicetiletý jezdec se do první řady na startu se postaví poprvé v sezoně, navíc zaznamenal nejlepší kvalifikační výsledek od pole position loni v Maďarsku.

"Tři britští piloti na prvních třech místech, to je něco neuvěřitelného. George odvedl opravdu skvělou práci, rozhodně jsme nečekali, že se tady postavíme do první řady. Ale vůz jel skvěle a je to pro nás skvělý výsledek," uvedl Hamilton.

Britský úspěch k obrovské radosti domácích fanoušků završil třetím místem Norris, který na Russella ztratil 211 tisícin. Druhý jezdec průběžného pořadí šampionátu si tak částečně spravil náladu po dvacáté příčce z minulého závodu v Rakousku.

"Ze třetího místa mám radost. Na konci třetí části kvalifikace jsme udělal malou chybu, ale i tak jsem spokojený. Navíc tři Briti v první trojce, to je tady paráda," uvedl Norris, kterého chyba připravila o poslední kvalifikační kolo.

Nedařilo se naopak lídrovi seriálu a trojnásobnému mistrovi světa Verstappenovi. Obhájce loňského vítězství ze Silverstonu v závěrečné části kvalifikace několikrát chyboval a se ztrátou téměř čtyř desetin obsadil až čtvrtou příčku.

Už v první části kvalifikace vypadl úřadující vicemistr světa Sergio Pérez z Red Bullu, který se tak na startu postaví na předposlední 19. příčku. Nevedlo se ani třetímu muži průběžné klasifikace Charlesi Leclercovi z Ferrari, jenž po problémech s nastavením vozu odstartuje z jedenácté příčky.

Kvalifikace na VC Velké Británie