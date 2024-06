Atraktivní VC Kanady vyhrál Verstappen, na mokré trati dojel na druhém místě Norris

Nizozemský jezdec Max Verstappen (26) z Red Bullu vyhrál deštěm ovlivněnou Velkou cenu Kanady formule 1 a vybojoval v Montrealu třetí triumf za sebou. Druhý skončil Lando Norris (24) z McLarenu, třetí byl George Russell (26) z Mercedesu.

Šestadvacetiletý Verstappen vybojoval v závodě, v jehož průběhu vyjel dvakrát na trať safety car, šesté vítězství v sezoně a jubilejní 60. v kariéře. Upevnil si vedení v čele šampionátu a míří za ziskem čtvrtého titulu mistra světa za sebou. Před druhým Charlesem Leclercem z Ferrari, který závod nedokončil, vede už o 56 bodů.

"Byl to docela bláznivý závod. Stalo se během něj hodně věcí a my jsme museli držet krok. Jako tým jsme si dnes vedli velmi dobře. Zůstali jsme v klidu a stavěli v boxech v pravý čas. Vyšel nám výjezd safety caru, ale poté jsme i dobře udržovali náskok. Miluju to, občas takovéto závody také potřebujete," řekl před televizními kamerami Verstappen.

Spokojený byl i Norris. "Bylo to divoké. Upřímně řečeno, to byl chaos. Myslím, že jsem ale odjel od startu až do cíle dobrý závod. Za druhé místo jsem rád. Získali jsme pěkné body a pořád bojujeme," podotkl třetí muž průběžného pořadí.

Po startu na mokré trati se udržel v čele Russell před Verstappenem. Oba jezdci sice zajeli v sobotní kvalifikaci identický čas, díky tomu, že ho ale britský jezdec dosáhl dříve, začínal z pole position on.

V prvních kolech se dařilo pilotům Haasu. Zatímco většina jezdců nasadila pneumatiky do přechodných podmínek, Kevin Magnussen a Nico Hülkenberg začali na "mokré" směsi. Magnussen se propracoval ze 14. příčky na čtvrtou, Hülkenberg poskočil ze 17. místa na desáté. Oba ale museli později do boxů a opět z desítky vypadli.

Na osychající trati se rozhořel boj o vedení. Ve 20. kole se Norris dostal nejprve před Verstappena a brzy na to předjel i Russella. Brit vzápětí neudržel ani druhou příčku před Verstappenem.

Ve 25. kole havaroval Logan Sargeant a na trať musel poprvé safety car. Na načasování výjezdu zpomalovacího vozu doplatil Norris, který nestačil zajet na rozdíl od soupeřů do boxů včas a po pozdější zastávce se vrátil na trať třetí za Verstappenem a Russellem.

Ve 30. kole začalo znovu lehce pršet. Leclerc jedoucí na tvrdých gumách musel přezout a propadl se na chvost. Monačan poté odstoupil a poprvé v sezoně vyšel bodově na prázdno.

Trať časem opět osychala a 26 kol před koncem začali jezdci přezouvat na pneumatiky do suchých podmínek. Na trati zůstal nejdéle Norris, ale i on zajel později do boxů. Verstappena za sebou sice neudržel a při návratu na trať dostal smyk, pokračoval ale na druhém místě.

V 53. kole přišel nejprve o zadní křídlo Sergio Pérez a brzy na to dostal smyk Carlos Sainz, jenž "sebou vzal" také Alexandera Albona. Na trať vyjel opět safety car.

Vítězný Verstappen v cíli. Reuters

Verstappen udržel po restartu vedení a vypracoval si více než třísekundový náskok. Ještě sedm kol před koncem byl třetí Oscar Piastri, australský pilot McLarenu ale pozici neudržel. Dostali se před něj Russell i Lewis Hamilton. Interní souboj jezdců Mercedesu zvládl lépe Russell a poprvé v sezoně se dostal na stupně vítězů.

Mistrovství světa F1 bude pokračovat za dva týdny Velkou cenou Španělska.

Výsledky VC Kanady