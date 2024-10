Velké ceně USA kralovalo Ferrari, triumfoval Leclerc před Sainzem. Verstappen dojel třetí

Velkou cenu USA vozů formule 1 ovládli jezdci Ferrari. Vyhrál monacký pilot Charles Leclerc, který porazil na trati v Austinu o více než osm sekund týmového kolegu Carlose Sainze. Třetí skončil po závěrečné pětivteřinové penalizaci Landa Norrise úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu, který zvýšil před britským jezdcem McLarenu náskok v čele šampionátu.

Sedmadvacetiletý Leclerc vybojoval třetí vítězství v sezoně a osmé v kariéře. Letos vyhrál také domácí Velkou cenu Monaka a Itálie. Pro Ferrari šlo o druhý double v sezoně po závodě v Austrálii.

"Jsem velmi šťastný. Doteď to pro nás nebyl snadný víkend. V autě jsem se necítil moc dobře. V závodě jsem ale získal zpět sebevědomí a ty pocity už byly lepší," řekl v rozhovoru před televizními kamerami Leclerc.

Třetí sice dojel do cíle Norris, doplatil ale na pětivteřinový trest, který mu komisaři udělili za předchozí předjížděcí manévr. V souboji s Verstappenem pět kol před koncem podle nich získal výhodu při výjezdu mimo trať. Brit tak klesl na čtvrtou příčku se ztrátou 0,942 sekundy na Verstappena.

"Byl to docela těžký závod. Neměl jsem tempo na to, abych útočil, a bylo to trochu jiné než včera. Byly tam problémy s nedotáčivostí a při brzdění. To mi hodně ztěžovalo defenzivu. Byla to těžká bitva a snažil jsem se ho (Norrise) udržet za sebou. Jsem rád, že jsem na pódiu," řekl Verstappen.

Souboj s Norrisem nechtěl příliš komentovat. "Víte, že mám své názory, a nemusím to tady říkat. Nechám komisaře, aby dělali svou práci. Pro nás to byl závod, v němž jsme se hodně naučili," doplnil Verstappen.

Opatrný byl v rozhovoru pro BBC také Norris. "Jsem v pořádku. Nebyl to zkrátka můj nejlepší závod," uvedl a komentoval i penalizaci. "Možná si s komisaři promluvíme. Mám pocit, že existuje spousta situací, kdy se za podobné věci tresty neudělují," uvedl Norris.

Start vyšel nejlépe Leclercovi. Monačan, který začínal závod ze čtvrté pozice, využil souboje vítěze sobotní kvalifikace Norrise s Verstappenem a protáhl se na vedoucí příčku. Verstappen musel poté na druhém místě odrážet útoky Sainze. Norris se propadl na čtvrtou pozici.

Ve třetím kole skončil mimo trať Lewis Hamilton z Mercedesu a na trať vyjel zpomalovací vůz. Leclerc po restartu udržel vedení před Verstappenem a náskok navyšoval.

Ve 22. kole zajel pro nové pneumatiky Sainz a díky dřívější zastávce získal výhodu oproti Verstappenovi. Nizozemec zastavil v boxech o čtyři kola později a vrátil se až čtyři vteřiny za Sainzem.

Norris stavěl pro nové gumy ve 32. kole a díky čerstvější směsi se mu poté dařilo Verstappena stahovat. Dvanáct kol před koncem se Brit přiblížil k vedoucímu muži šampionátu na méně než vteřinu. Verstappen však dlouho jeho útokům odolával.

Až pět kol před koncem se Norrisovi podařilo Verstappena předstihnout. Vyjel však přitom mimo trať a nizozemský soupeř jeho manévr ve vysílačce reklamoval. Za pravdu mu v závěru dali i komisaři, kteří udělili Norrisovi pětivteřinový trest. Přestože tak Brit dojel do cíle třetí, o pódiové umístění kvůli penalizaci přišel.