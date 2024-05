Barcelona opět řeší pozici trenéra, prezident zvažuje propuštění Xaviho

Xavi by nakonec mohl skončit v Barceloně.

Jenom na několik týdnů dost možná vyřešila Barcelona otázku trenéra pro příští sezonu. Xavi (44) během dubna vzal zpět své lednové rozhodnutí u týmu skončit, nyní si ale udělal mocného nepřítele slovy o finanční stránce a konkurenceschopnosti katalánského klubu.

Barcelona se včera představila na půdě Almeríe a vyjádření z předzápasové tiskové konference se nezamlouvala prezidentovi, Joan Laporta podle tisku zvažuje další kroky a reálně je ve hře ukončení Xaviho kontraktu.

"Pokusíme se konkurovat Realu Madrid, Culé dle mého názoru musejí pochopit, že jsme ve zcela odlišné situaci, a to především po ekonomické stránce. Finanční situace není taková jako před 25 lety, už si nemůžeme ukazovat na hráče a koupit je. V porovnání s dalšími kluby zkrátka nemáme stejné podmínky, konkurence je v tomto ohledu před námi," nechal se slyšet Xavi.

"Fanoušci Barcelony toto musejí pochopit. To neznamená, že nechceme být konkurenceschopní, ale taková prostě je současná situace Barcelony. Potřebujeme stabilitu a čas, ale rozhodně se pokusíme," dodal.

44letý někdejší záložník je legendou Barcelony, za klub odehrál 767 zápasů a se spoluhráči vybojoval řadu trofejí. Další přidal před rokem už jako trenér, když Katalánce dovedl ke španělskému titulu. Smlouvu má platnou do června 2025 a koncem dubna vzal zpět lednové rozhodnutí o chystaném odchodu. Nyní je otázkou, zda nadcházející dva ligové duely nebudou jeho posledními na lavičce Blaugranas.

K předčasnému rozvázání spolupráce by mohla vést i slova ohledně Vitora Roqueho. Devatenáctiletý brazilský útočník měl na Pyrenejský poloostrov původně dorazit až za měsíc a půl, v lednu se ovšem Barcelona rozhodla pro dřívější příchod z Paranaense, talentovaný fotbalista se zatím neprosadil a během léta ho pravděpodobně čeká odchod na hostování.

"Nechtěli jsme nic uspěchat, plánovali jsme přestup po sezoně, aby do té doby pravidelně hrál a mohl se učit jako hráč. Pak se zranili Gavi a Balde, naskytla se šance na zimní přestup a my se rozhodli, že to bude nejlepší pro něho i pro klub, jelikož bude moci trénovat, poznat spoluhráče i prostředí a díky tomu se v létě poprat o místo v sestavě. Já sám tomu nerozumím. Učí se, ale v týmu jsou hráči, kteří jsou výkonnostně lepší a proto nastupuje tak málo," vysvětluje Xavi situaci okolo Brazilce.