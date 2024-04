Xavi zůstává, potvrdila Barcelona. K pokračování mě přesvědčil koktejl plný důvodů, prozradil

Livesport Zprávy už během středy přinesly informaci, že Xavi (44) nakonec bude pokračovat na lavičce Barcelony. Katalánský klub na čtvrteční brzké odpoledne svolal tiskovou konferenci, na níž vše potvrdil. Někdejšího záložníka Blaugranas, který má se slavným španělským klubem platný kontrakt do června 2025, ke změně postoje přiměla spousta důvodů.

Xavi se během ledna rozhodl klub po sezoně opustit. Reagoval tak na častou kritiku a v souvislosti s novým koučem se mluvilo o několika trenérech, žádný z nich ale na lavičku neusedne.

"S potěšením oznamuji, že Xavi bude pokračovat jako trenér prvního týmu Barcelony. Učinil několik prohlášení, podle nichž zvažoval odchod, včera mi ale sdělil rozhodnutí o změně svého postoje. Chce nadále vyhrávat a bude ještě ambicióznější," sdělil na čtvrteční tiskové konferenci prezident Joan Laporta.

"Uděláme několik změn, které by měly vést k lepším výsledkům. Klíčovým prvkem pro úspěch je stabilita a v našem případě to platí dvojnásobně. Xavi je neodmyslitelnou součástí Barcelony a uvažujeme stejným způsobem, při analyzování zápasů vždy myslí na to, co je nejlepší pro Barcelonu. Xavi pokračuje a to je skvělá zpráva pro Barcelonu. Dnes jsem velmi šťastný, toto rozhodnutí jednomyslně podporuje celé vedení," dodal.

Xavi je odchovancem Barcelony a za první tým posbíral celkem 767 startů, v nichž dal 85 gólů. Ve své sbírce má osm španělských titulů, čtyřikrát triumfoval v Lize mistrů a kariéru uzavřel v roce 2019 po čtyřletém působení v katarském celku Al Sadd, kde následně pracoval i jako trenér.

"Všichni víte, že jsem velkým fanouškem Barcelony a vždy se snažím dělat to, co je nejlepší pro klub. Nejdůležitější bude jednotnost, ruku k dílu musí přidat úplně všichni. Postupujeme dobře, vymysleli jsme vítězný projekt a i na fanoušcích jsem viděl přání, abych pokračoval. Odhodlání mi nechybí, stejně jako schopnosti a totéž platí i o mém týmu. V lednu jsem si myslel, že nejlepší pro klub bude můj odchod, nyní to vidím zcela jinak," řekl Xavi ke změně svého postoje.

"Nebylo to snadné rozhodování, každopádně se změnily okolnosti a včera jsme si o všem promluvili na rovinu. Moje práce neskončila, projektu věřím a se vším tím nadšením to můžeme dokázat. Všemu navíc věří i hráči, i díky tomu jsem změnil názor. K pokračování mě přinutil koktejl plný důvodů, obzvláště důvěra od prezidenta, sportovního ředitele Deca a hráčů. Nejde o peníze, nebo ego, odhodlání vidím na všech v klubu," pokračoval.

Barcelona minulý týden prohospodařila jednobrankový náskok, doma podlehla PSG 1:4 a vypadla ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Ve španělské nejvyšší soutěži navíc padla na půdě Realu Madrid 2:3 a sezonu tak podle všeho zakončí bez trofeje.

"Ctím dohody a klub a mám velmi dobré vztahy s prezidentem a Decem. Vždycky budeme hledat cestu, která bude nejlepší pro Barcelonu, ale žádné podmínky jsem si nestanovil," zakončil.