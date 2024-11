Jestli chceme postoupit, musíme je nechat pod sebou, řekl Hruban před Nizozemskem

Čeští basketbalisté mohou tento týden dovršit postup na mistrovství Evropy, pokud uspějí v dvojzápase s Nizozemskem ve čtvrtek doma v Pardubicích a v neděli v Haagu. Podle kapitána Vojtěch Hrubana (35) by bylo velice příjemné mít jistotu už před únorovými duely s Řeckem a ve Velké Británii.

"Budou to zápasy, které nám mohou zajistit postup na EuroBasket, takže budou hrozně moc důležité. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet mezi Británií a Řeckem. Já bych se nedivil, kdyby tam bylo nějaké překvapení, Británie aspoň jeden zápas vyhrála a tu skupinu hodně zamotala. Kdyby se nám povedlo dostat Holanďany v tuhle chvíli pod sebe a bylo by hotovo, tak by to bylo samozřejmě fajn, protože to poslední okno bude hodně ošemetné," řekl Hruban novinářům v Pardubicích.

Doma se svěřenci Diega Ocampa představí poprvé od konce února, kdy doma porazili Brity 90:82. "Chceme si doma udržet neporazitelnost. Je to i potřeba vzhledem k vývoji ve skupině. Holanďany bychom měli porazit, přestože to nejsou žádní nazdárci. Mají spoustu dobrých hráčů v evropských soutěžích, ale je to tým, který musíme nechat pod sebou, když chceme postoupit. Z toho pohledu to budou klíčové zápasy téhle skupiny. Holanďani ještě nevyhráli, a pokud je dokážeme porazit, tak máme hotovo," uvedl pětatřicetiletý střelec.

Bude podle něj klíčové pohlídat rozehrávače Keye van der Vuurst de Vriese. "Je hlavní tvůrce hry a má okolo sebe střelce a pár pivotů. Základ bude zastavit jeho. On tu jejich hru tvoří a je ten hlavní, který bude udávat tempo," očekává Hruban.

Bez Satoranského s Veselým

Českému týmu bude naopak na rozehrávce chybět klíčová opora Tomáš Satoraský, který má spolu s pivotem Janem Veselým klubové povinnosti v Barceloně. Řeší se ale stále možnost jejich startu v neděli. "Se Satym hrajete jinak než bez Satyho. První zápas budeme muset mít víc kolektivní úsilí na míči, budeme muset víc tvořit, ať už to bude Boči (Jaromír Bohačík), Kyzi (Tomáš Kyzlink), asi něco i já z křídla. Budeme se muset víc střídat u té úlohy vytvářet pozice pro ostatní. Když přijede Saty, tak je to zase na něm jako vždycky," uvedl Hruban.

Od nové sezony působí v italském Scafati, ale na rozdíl od minulých dvou ročníků v Londýně a francouzském Choletu mu angažmá nesedlo. "Není to určitě ideální. Nevyvíjí se to celé tak, jak bych chtěl, a je to v řešení, takže to bohužel teď nemůžu moc komentovat. Není to určitě tak, že bych tam byl spokojený," přiznal Hruban.

Aktuální forma týmu. Livesport

K angažmá poblíž Neapole u Pompejí se nakonec nechal přesvědčit, poté co první nabídku odmítl. "Protože Scafati nemá úplně nejlepší pověst v basketbalu. Je to místo, které není pro každého. Oni se ozvali pád dní nato, že by opravdu měli zájem, zvedli nabídku finančně, že zaplatí školu pro děti... Říkal jsem si, že už mi došly výmluvy, proč to nevzít. Vzal jsem to a pak to dopadlo, jak to dopadlo," prohlásil. S rodinou si musí zvykat na jiný život. "Je to úplně jiný svět, něž jaký jsme znali z Čech, Francie nebo Londýna. Je to blázinec, jih Itálie."

Předchozí sezonu strávil v Choletu, odkud se rozhodl odejít v důsledku změn v týmu, přestože tam byl spokojený. "Ve Francii jsme se o tom bavili, ale odcházel trenér, bral to vlastně asistent, který chtěl jít trošku jiným směrem, takže jsem jim úplně nezapadal do koncepce. Ta (moje) role by byla asi menší a nakonec se rozhodli obsadit moji pozici Francouzi. Bavil jsme se i s trenérem, který přešel do Štrasburku. Nakonec to nedopadlo, ale tak to prostě někdy chodí," řekl Hruban.