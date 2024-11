Na Nizozemsko bez opor Barcelony. Basketbalistům nechybí Hruban, Kyzlink či Balvín

Opory Barcelony Tomáš Satoranský (33) s Janem Veselým (34) chybějí ve čtrnáctičlenné nominaci českých basketbalistů na čtvrteční domácí zápas kvalifikace mistrovství Evropy proti Nizozemsku v Pardubicích. Na klubové úrovni je čeká v pátek večer v Mnichově duel Evropské ligy proti Bayernu. Jejich případná účast v nedělní odvetě v Haagu se nadále řeší. Česká basketbalová federace o tom informovala v tiskové zprávě.

V týmu pro úvodní duel je šest krajánků ze zahraničních lig včetně dvou z Číny. Pivot Ondřej Balvín působí v celku Šan-si Loongs a křídelník Tomáš Kyzlink v Ťi-lin Northeast Tigers. V zahraničí hrají také kapitán Vojtěch Hruban v italském Scafati, Martin Peterka z tureckém Yalovasporu, David Böhm v německém Koblenzu a James Kárník v nizozemském Groningenu. Největší zastoupení má se čtyřmi hráči mistrovský Nymburk včetně nováčka Františka Rylicha.

"S kompletní čtrnáctkou hráčů bychom měli začít během dneška, nebyly tu větší problémy se zdržením nikoho z hráčů," uvedl asistent trenéra Diega Ocampa Jan Šotnar. "Především všichni kluci z Nymburka by měli na sraz přijet s dobrou formou, protože jejich tým hraje v domácí soutěži a zejména na evropské scéně skvěle, ať už se jedná o Ondru Sehnala, Jardu Bohačíka, Martina Kříže, anebo i nováčka v reprezentaci Františka Rylicha."

Dvojnásobné zastoupení má díky Martinu Svobodovi a Vojtěchu Sýkorovi Písek. "Letos se jim velmi daří, a osobně jsem rád, že je tady i Luboš Kovář (z Pardubic), který oproti minulé sezoně má větší minutáž, ukazuje, že mu to sedí, a věřím, že si to přenese i do národního týmu. A určitě i Richard Bálint v posledních dnech ukazuje, že mu jeho role v Brně sedí, a věřím, že to také zužitkuje v reprezentačním dresu," prohlásil Šotnar.

Všichni krajánci mají od nové sezony nová angažmá. "Uvidíme, jakou formu si dovezou Ondra Balvín s Tomášem Kyzlinkem z čínské ligy. Martin Peterka hraje dobře v Turecku a také se ukáže, jak si svou kvalitní formu z belgicko-nizozemské ligy přenese James Kárník," podotkl Šotnar.

Čtvrteční duel se hraje Enteria areně od 18 hodin. Odveta v neděli v Haagu je na programu od 15 hodin. Český tým má za sebou v kvalifikační skupině F prohru v Řecku 64:72 a domácí vítězství nad Británií 90:82. Na turnaj příští rok na Kypru, ve Finsku, v Polsku a Lotyšsku se dostanou tři ze čtyř týmů.