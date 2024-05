Nejužitečnějším hráčem Euroligy je James z Monaka, české duo mezi nejlepšími nefigurovalo

Americký rozehrávač Mike James (33) z Monaka se stal nejužitečnějším hráčem Evropské ligy basketbalistů. Rodák z Portlandu získali prestižní ocenění poprvé. Představitelé soutěže o tom dnes informovali na webu.

James nasbíral dvojciferný počet bodů v 38 z 39 zápasů tohoto ročníku Evropské ligy. S průměrem 17,9 bodu byl druhým nejlepším střelcem po Markusi Howardovi z Baskonie.

Během sezony se James stal i absolutním rekordmanem soutěže v počtu nastřílených bodů. Nyní jich má 4623, o 142 více než druhý Francouz Nando de Colo. S Monakem se James dostal do čtvrtfinále, v němž tým trenéra Saši Obradoviče prohrál 2:3 na zápasy s Fenerbahce Istanbul a do Final Four nepostoupil.

Nejlepším trenérem byl vyhlášen Chus Mateo z Realu Madrid, nejlépe bránícím hráčem je Thomas Walkup z Olympiakosu Pireus. Do první pětky byli vedle Jamese zvoleni Facundo Campazzo z Realu, Nigel Hayes-Davis z Fenerbahce a Kendrick Nunn a Mathias Lessort z Panathinaikosu Atény. Do druhého týmu se dostali Kostas Slukas, Wade Baldwin, Lorenzo Brown, Mario Hezonja a Walter Tavares.

Čeští basketbalisté Tomáš Satoranský a Jan Veselý z Barcelony mezi nejlepšími nefigurovali. Katalánský klub nepostoupil do Final Four poté, co nestačil ve čtvrtfinále na Olympiakos, jemuž v sérii podlehl 2:3.

Final Four se uskuteční od 24. do 26. května v Berlíně.