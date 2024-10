Dramatická koncovka se smutným koncem. Hráčky USK podlehly Valencii po trefě s klaksonem

Basketbalistky USK Praha prohrály po dramatické koncovce domácí utkání čtvrtého kola Euroligy s Valencií 64:67 a nevyužily šanci dostat se do čela skupiny D. Vyrovnaný zápas rozhodla tříbodová trefa hostující Ukrajinky Aliny Jagupovové se závěrečným klaksonem. Pražanky prohrály se španělským týmem i druhé letošní utkání. Před třemi týdny podlehly na jeho palubovce 62:80.

Úřadujícím českým šampionkám nestačilo ani 14 bodů francouzské reprezentantky Valériane Ayayiové či 11 bodů španělské rozehrávačky Maite Cazorlaové. Nejlepší střelkyní soupeřek byla třináctibodová Jagupovová.

Valencia má ve skupině D bilanci tří výher a jedné porážky a zajistila si s velkou pravděpodobností postup do další fáze. USK má bilanci 2:2. Další duel v Evropské lize sehrají Pražanky po reprezentační přestávce 21. listopadu na hřišti Györu.

Statistiky utkání. Livesport

Skóre otevřela po necelé půl minutě hry tříbodovou trefou Jagupovová. Hráčky USK držely v úvodu díky šesti bodům Brionny Jonesové krok, poté, co ale Valencia utekla do vedení 15:10, vzala si trenérka Natália Hejková oddechový čas. Španělský celek vyhrál první část 19:14.

Ve druhé čtvrtině Pražanky zlepšily obranu a díky devíti bodům v řadě otočily na 26:23. Valencia srovnala, závěr první půle ale patřil USK. Po další šňůře šesti bodů šly domácí hráčky do kabiny s vedením 38:32. Nejlepší střelkyní českých šampionek byla tou dobou devítibodová Ayayiová.

Po přestávce narostl náskok USK na devět bodů (43:34). Poté ale vyšly Pražanky více než čtyři minuty střelecky na prázdno a Valencia 12 body v řadě vývoj otočila. Třetí čtvrtinu ztratily domácí hráčky 12:24 a před poslední částí prohrávaly o šest.

V ní duel plný zvratů gradoval. Manko domácích sice narostlo na deset bodů, od stavu 52:62 však hráčky USK šňůrou 12 bodů otočily na 64:62. Závěr si ale stejně jako úvod podmanila Jagupovová. Ukrajinská reprezentantka nejprve 38 sekund před koncem po rychlém brejku vyrovnala a v samém závěru těžkou tříbodovou trefou rozhodla. Platnost rozhodující střely potvrdili po zhlédnutí videa i rozhodčí.

"Je to smutné. Z naší strany byla určitě bojovnost a nasazení, ale musíme být rozumnější. Nemůže se stát, aby hráčka vystřelila, když máme ještě jeden faul k dobru. V závěru jsme měly jasný pokyn: Nechat je vyhodit a jakmile se začne počítat čas, měl přijít faul. Jenže nepřišel," řekla v rozhovoru s novináři trenérka Natália Hejková.

"Konec byl o štěstí a my byly ty nešťastné. Nebylo to o tom, že by zakončily nějakou připravenou akci. Zápas jsme si ale prohrály v okamžiku, kdy jsme vedly na začátku třetí čtvrtiny o deset bodů a nechaly je, aby šly přes nás. Tam jsme nenašly nikoho, kdo by dokázal skórovat," dodala.