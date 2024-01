Konec vítězné série. Basketbalistky USK padly ve Villeneuve a nepojistily si první místo

Basketbalistky ZVVZ USK Praha prohrály ve 12. kole Euroligy na palubovce francouzského Villeneuve d'Ascq 81:90 a promarnily šanci si s předstihem zajistit první místo ve skupině B. Po devíti zápasech skončila jejich vítězná série v soutěži a připsaly si druhou porážku. Další možnost potvrdit triumf ve skupině budou mít příští středu doma na Královce v utkání proti Boloni.

Porážce nezabránila ani kapitánka Teja Oblaková, která díky 17 bodům a 10 asistencím zaznamenala double double. Na straně vítězek kralovala s 31 body Kennedy Burkeová.

České šampionky bez nemocné trenérky Natálie Hejkové i asistenta Martina Pospíšila vedl další asistent Ivan Beneš, který se musel obejít bez španělské opory Maríi Condeové. A úvod utkání ovládl domácí celek, který po 126 sekundách vedl 9:0. Pak sice snížila Veronika Voráčková, ale pokračující drtivý nástup Villeneuve přinesl v 5. minutě náskok 20:2 korunovaný tříbodovými koši Kamiah Smallsové a Shavonte Zellousové.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

USK nastartovaly až trojky Teji Oblakové a Voráčkové v rozmezí 10 sekund a první čtvrtinu lídr tabulky prohrál jen poměrem 19:26. Ve druhé desetiminutovce pražský celek nadále stahoval ztrátu a v 17. minutě po koších Voráčkové a Gabriely Andělové to bylo 31:32. Do vedení se ale v zápase nedostal. Naopak domácí do poločasu unikly na skóre 43:33.

Druhou půli sice začala trojkou Ezi Magbegorová, ale domácí hráčky získaly postupně až patnáctibodový náskok a pod dvouciferný rozdíl se ve třetí čtvrtině už USK nedostal. Povedlo se to Magbegorové až na startu závěrečné části. Hostující celek vzápětí ještě díky trojce a dvěma proměněným trestným hodům Valériane Ayayiové snížil na 60:68. Jenže následná osmibodová šňůra domácích zápas definitivně rozhodla, i když Pražanky ještě v závěru skóre zkorigovaly.